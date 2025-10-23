Pozor na túto pastu! Ničí procesory

Na trhu sa objavila termálna pasta, ktorá namiesto pomoci spôsobuje skazu. Produkt SGT‑4 od juhokórejskej značky Amech sa síce predáva ako bežná teplovodivá zmes, no testy a skúsenosti používateľov ukazujú, že jej použitie môže viesť k vážnemu poškodeniu procesorov i chladičov. Na tému upozornil portál Techspot.
Na problém upozornil uznávaný hardvérový analytik Igor Wallossek, známy svojimi podrobnými testami na webe Igor’sLAB. Po laboratórnej analýze zistil, že SGT‑4 obsahuje látky, ktoré reagujú s vlhkosťou a uvoľňujú kyselinu octovú agresívnu zlúčeninu spôsobujúcu koróziu kovových povrchov. Tú možno spoznať podľa drobných jamiek alebo zafarbenia na kontakte medzi procesorom a chladičom. Navyše, pasta časom tvrdne, stráca pružnosť a dokáže procesor k chladiču prilepiť tak pevne, že ich oddelenie je extrémne náročné.
Okrem technických meraní sa objavili aj početné hlásenia z komunity. Na juhokórejskom fóre Quasar Zone používatelia opisovali rovnaké príznaky – silný zápach, sfarbenie kovu a zníženie chladiaceho výkonu. Niektorí museli pri demontáži doslova odtrhnúť procesor spolu s chladičom.
Spoločnosť Amech však všetky obvinenia odmieta. Tvrdí, že produkt spĺňa príslušné certifikáty a neobsahuje žiadne nebezpečné zložky. Kritikov viní zo šírenia klamstiev, no relevantné chemické vysvetlenie svojho produktu neposkytla.
Odborníci preto radia siahnuť po overených značkách a vyhnúť sa experimentovaniu s lacnými alternatívami, ktoré neprešli riadnym testovaním. Jeden nesprávny výber pasty totiž môže znamenať nielen stratu výkonu, ale aj trvalé poškodenie drahých komponentov. Prípad SGT‑4 je dosť nepekným pripomenutím, že aj drobný detail môže rozhodnúť o životnosti celej zostavy.
Zdroj obrázkov: Perplexity AI,
Pridať nový komentár