Proton Mail zablokoval niektorým novinárom účty!

Proton Mail, švajčiarska služba známa najmä svojím dôrazom na šifrovanie a ochranu súkromia, sa ocitla v centre nepríjemnej aféry. Spoločnosť bola obvinená, že na žiadosť nešpecifikovanej agentúry dočasne pozastavila účty investigatívnym novinárom. Tí sa venovali odhaleniu hackerskej operácie namierenej proti juhokórejskej vláde. Na tému upozornil portál SlashDot.
Zásah, ktorý trval niekoľko týždňov, spustil búrlivú reakciu odbornej i laickej verejnosti. Hoci Proton Mail po čase prístup k účtom vrátil, na stole zostali pochybnosti. Najmä je tuotázka, či služba, ktorá sa stavia ako bezpečný prístav pre novinárov a whistleblowerov, dokáže odolať tlaku štátnych inštitúcií.
Podľa organizácie Freedom of the Press Foundation išlo o vážny signál smerom k redakciám na celom svete. Jej člen Martin Shelton upozornil, že mnohé médiá volia Proton Mail práve kvôli nezávislosti od technologických gigantov. K službe majú dôveru redakcie ako The Intercept či Boston Globe, ktoré tak získavajú istotu, že môžu bez rizika prijímať tipy od zdrojov.
Prípad sa začal článkom v hackerskom magazíne Phrack, kde autori pôsobiaci pod prezývkami Saber a cyb0rg opísali útok atribúciovaný severokórejskej skupine Kimsuky. Ten zasahoval aj kľúčové siete juhokórejských ministerstiev. Novinári pritom postupovali štandardne, dotknuté inštitúcie informovali vopred, čím splnili pravidlá zodpovedného zverejňovania.
Nečakané blokovanie účtov však pribrzdilo ich komunikáciu s ostatnými médiami a podľa redakcie Phrack narušilo spoluprácu medzi žurnalistami a juhokórejskými úradmi. Proton Mail následne reagoval prostredníctvom Redditu, kde incident označil za „zbytočne nafúknutý“ a tvrdil, že nejde o úmyselný krok.
Napriek ospravedlneniu ostáva otázka, či Proton dokáže aj do budúcna garantovať, že zásahy voči novinárom budú možné iba na základe jasného právneho rámca. Pre poskytovateľa, ktorý postavil svoju povesť na dôvere, bude táto skúška kľúčová.
Zdroj obrázkov: Perplexity AI
