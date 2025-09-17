Taliban zakázal Wi-Fi! Chce tak ochrániť pred nemorálnosťou

V afganskej provincii Balch sa obyvatelia zo dňa na deň ocitli bez pevného internetového pripojenia. Nariadenie prišlo priamo od najvyššieho vodcu Talibanu Hibatulláha Akhundzádu a miestne úrady ho zdôvodňujú snahou zabrániť šíreniu „nemravnosti“. Kým mobilné siete zostali funkčné, všetky domácnosti, firmy aj verejné inštitúcie prišli o svoje bežné Wi‑Fi pripojenie. Na tému upozornil portál APNews.
Podľa hovorcov režimu ide o prvý zásah takéhoto rozsahu od roku 2021, keď Taliban prevzal kontrolu nad celou krajinou. Vysvetlenia však zostali hmlisté – nik neuviedol, prečo sa opatrenie vzťahuje výlučne na Balch a či sa podobné reštrikcie zavedú aj v ďalších oblastiach. Úrady len naznačili, že pre neodkladné účely sa časom pripraví náhradné riešenie.
Pre obyvateľov Mazar‑e‑Šarífu znamená výpadok vážne komplikácie. Jeden z tamojších mužov, ktorý nechcel zverejniť meno, opísal, že poskytovateľ internetu mu pôvodne tvrdil, že ide o krátkodobú poruchu. Neskôr však pochopil, že ide o politické rozhodnutie. V jeho domácnosti využívalo stabilné pripojenie šesť ľudí vrátane študenta, dnes však zostali odkázaní na pomalé a drahé mobilné dáta. Muž priznáva, že bez kvalitného internetu nedokáže udržať kontakt so zahraničnými partnermi a ak sa situácia nezmení, bude musieť rozmýšľať o odchode z mesta.
Podľa expertov nie je tento krok motivovaný bezpečnosťou, ako to bolo v minulosti, keď úrady dočasne blokovali signál počas sviatkov či veľkých zhromaždení. Tentoraz ide skôr o snahu regulovať prístup k informáciám a obmedziť vplyv sociálnych sietí a nezávislých médií. Porovnania sa preto núkajú s inými štátmi, kde režim obmedzuje internet ako nástroj politickej kontroly.
Pre tisíce obyvateľov provincie Balch tak nový zákaz neznamená len stratu komfortu, ale aj ohrozenie práce, vzdelávania a každodennej komunikácie so svetom.
Zdroj obázku: Perplexity AI,
Pridať nový komentár