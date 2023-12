Tumblr sa chce inšpirovať TikTokom

Sociálna sieť chce vďaka tomuto kroku rozšíriť svoju používateľskú základňu.

Sociálnych sietí je už pomerne veľa. Máme tu napríklad - Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, Threads, MeWe, Mastodon, LinkedIn, či Tumblr. Konkurencia je teda veľká a každému vyhovuje niečo iné. Niektorým sieťam sa už veľmi nedarí a zažívajú odliv používateľov. To znamenalo koniec platforiem, akými sú - Google+, alebo MySpace. Posledne zmienená sieť sa ale ešte snaží prežívať. Aktuálny majiteľ sociálnej Tumblr - Automattic oznámil, že má v pláne redizajnovať hlavnú obrazovku. To znamená, že používatelia uvidia aj príspevky ľudí, kanálov a skupín, ktoré nesledujú.

Dalo by sa povedať, že sa spoločnosť inšpiruje konkurenciou, presnejšie sociálnou sieťou TikTok. Táto sieť totiž vkladá videá na vašu nástenku aj od ľudí, ktorých nesledujete, ale mohli by ste a dostatočne vás zaujmú. To znamená, že počas sledovania príspevkov sa kde-tu objaví taký, ktorý nemusí priamo patriť do vašich záujmov. V súčasnosti nástenka funguje tak, že používateľ vidí príspevky od ľudí a skupín, ktoré priamo sleduje. Spoločnosť chce vylepšiť aj aktuálne zavedené funkcie, aby boli priateľskejšie pre nových a starých používateľov. To, ako sa pridanie nových a vylepšenie starých funkcií podarí vlastníkovi siete je zatiaľ hudbou budúcnosti.

Sieť si získala veľký počet používateľov vďaka zdieľaniu porno-obsahu. To sa zároveň stalo veľkou kontroverziou tejto sociálnej sieti a neraz čelila rôznym obvineniam aj takým, že používatelia zdieľajú detskú pornografiu. Vtedajšie vedenie siete zasiahlo a všeobecne obmedzilo zdieľanie explicitného obsahu, čo vyvolalo veľkú kritiku zo strany používateľov.

