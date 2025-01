Vedcom sa podarilo úpravou Linuxového jadra zvýšiť jeho energetickú úspornosť!

Vedcom stačilo na úpravu len 30 riadkov kódu.

Výskumníci z University of Waterloo prišli s prelomovou úpravou Linuxu, ktorá by mohla znížiť spotrebu energie v dátových centrách až o 30 percent. Táto inovácia, ktorá pozostáva len z 30 riadkov kódu, by mohla mať obrovský vplyv na celosvetovú spotrebu energie a znížiť prevádzkové náklady pre veľké technologické spoločnosti.

Dátové centrá sú známe svojou energetickou náročnosťou a v súčasnosti sa odhaduje, že celosvetovo spotrebujú približne 5 percent z celkovej dennej energie. S rastúcou popularitou cloudových služieb a umelej inteligencie sa očakáva, že spotreba energie v dátových centrách bude v budúcnosti ešte narastať. Preto je dôležité hľadať nové spôsoby, ako zefektívniť ich prevádzku a znížiť ich environmentálny dopad.

Výskumníci z University of Waterloo pod vedením profesora Martina Karstena identifikovali neefektívnosť v spracovaní sieťovej prevádzky pre serverové aplikácie náročné na komunikáciu. Ich riešenie spočíva v preusporiadaní operácií v rámci linuxového sieťového zásobníka, čo vedie k zlepšeniu výkonu aj energetickej účinnosti. Táto malá zmena v kóde má potenciál znížiť spotrebu energie v kritických prevádzkach dátového centra až o 30 percent. Vzhľadom na to, že veľké technologické spoločnosti ako Amazon, Google a Meta používajú Linux vo svojich dátových centrách, implementácia tejto metódy by mohla viesť k celosvetovým úsporám gigawatthodín energie.

