Yandex predáva v Rusku svoje pobočky

Sankcie zasiahli ruský vyhľadávač pomerne tvrdo.

Spoločnosť Yandex je často označovaná ako "ruský Google". Po začiatku vojny, uvalené sankcie pomerne tvrdo zasiahli tento alternatívny vyhľadávač. Preto sa zakladateľ spoločnosti Yandex - Arkady Volozh rozhodol presťahovať sídlo z Ruska do Holandska. Napriek tomuto kroku firma stále zápasila so sankciami, no zdá sa, že zmena k lepšiemu je už blízko. Internetový gigant sa totiž rozhodol predať svoje ruské pobočky. Spoločnosť tak predala svoj agregátor správ, vďaka čomu mohla odsúdiť napadnutie Ukrajiny Ruskom. Spoločnosť mala taktiež v čo najväčšej miere prerušiť vzťahy s domovskou krajinou.

Ruské pobočky kúpila manažérska skupina, bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti Gazprom - Alexander Ryazanov, ale aj ruská energetická spoločnosť Lukoil. Celkovo spoločnosť Yandex zarobila predajom pobočiek 475 miliárd rubľov (približne 4 875 081,75 eur). To, že internetový gigant chce prerušiť väzby so svojou domovskou krajinou sa začalo postupne objavovať už počas roku 2022. Spoločnosť podľa svojich slov nemala šancu rásť bez západných technológií. Preto sa firma rozhodla rokovať s vládou, aby sa mohla oddeliť od svojich ruských pobočiek. Keďže sa sídlo presťahovalo do nepriateľskej krajiny, spoločnosť musela predať svoje pobočky s 50 percentnou zľavou, čo je v tomto prípade bežná prax.

Zdroj: Engadget,