Z akej diaľky nás môžu pozorovať vyspelé civilizácie?

Aká je maximálna vzdialenosť z akej by pokročilá mimozemská civilizácia mohla zistiť, že sme tu? Touto otázkou sa zaoberá článok zverejnený na preprintovom serveri arxiv.org.



Keďže rádiové signály vysielame len jedno storočie, článok sa sústreďuje na pozorovateľnosť v optickej oblasti. Pri rozlíšení 10 metrov určuje teoretickú maximálnu vzdialenosť, za ktorou je už zachytených fotónov príliš málo, aby sa dalo čokoľvek pozorovať, na približne 3000 svetelných rokov.



Bol by na to potrebný teleskop s priemerom miliónov kilometrov. Takýto typ teleskopu by dokázala postaviť civilizácia II. typu, teda taká, ktorá dokáže zachytiť všetku emitovanú energiu svojej materskej hviezdy. Ďalej sa článok zaoberá odhadom koľko takýchto civilizácií II. typu sa môže nachádzať v oblasti do vzdialenosti 3000 svetelných rokov. Výsledkom je odhad na základe Drakeovej rovnice, prinášajúci číslo 650. Podľa tohto odhadu sme pozorovateľný pre stovky pokročilých civilizácii.



Článok nájdete na tejto adrese.





Obrázok: Credit: Hill - Giuseppe Gerbino.

Zdroj: arxiv.org