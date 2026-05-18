Sudokoo SK700V – neznámy bojovník

K značke Sudokoo sa zatiaľ dopracujú skôr našinci v oblasti chladenia než bežný človek, ktorý zháňa nejaké to chladenie. U nás zatiaľ neznáma značka, si už vo svete  robí svoje meno. Oficiálne chladič podporuje len AM5 platformu.

SK700V zaujme integrovaným displejom a v tejto cenovej triede ide o jeden z najatraktívnejších single-tower chladičov.


Sudokoo SK700V - Predstavenie, špecifikácie

Sudokoo SK700V je jednovežový vzduchový chladič s tromi hlavnými “ťahákmi”: 7x 6 mm heatpipe, 120 mm FDB ventilátor a integrovaný LCD displej, ktorý zobrazuje viacero údajov zo systému. Chladič je určený výhradne pre socket AMD AM5 (aj keď mne prišla pätica aj pre Intel, čo si musím overiť, či u tohto chladiča nastala zmena alebo ide len o novinársky kúsok), Chladič má udávané TDP približne 220 W a výrobca naň poskytuje 5-ročnú záruku, čo ho radí medzi prémiovejšie riešenia na trhu.

 

V balení je samozrejme kompletná AM5 montážna sada, antivibračné prvky, termálnu pasta, skrutkovač a samozrejme aj samotný chladič s predinštalovaným ventilátorom. Slušnou výhodou je aj kovový rám, ktorý spevňuje oblasť socketu a znižuje prehnutie dosky pri dotiahnutí chladiča.

Mimochodom hmotnosť chladiča je 1353g (pre porovnanie NH-D15 G2 váži 1525g)

Špecifikácie

Rozmery pasívu (s ventilátormi)

 164x146x97 mm (v x š x h)

Hmotnosť (bez ventilátora)

 -

Hmotnosť (s ventilátormi)

 1353g

Materiál rebier

 hliník

Heatpipes

 7x6mm

Materiál heatpipes

 meď

Základňa

 meď

Ventilátor

1x 120mm

Rozmery ventilátorov

120x120x25mm

Otáčky ventilátorov

500 - 2200RPM +/- 10%

Maximálny prietok vzduchu ventilátorov

66,29CFM

Hlučnosť ventilátorov

<32,5

Maximálny statický tlak ventilátorov

  

3,74 mmAq

Ložiská ventilátorov

 FDB

Konektor ventilátorov

 4pin PWM

Maximálne TDP

 220W

Kompatibilita

AMD

AM5

Cena

 ±75 USD
