Sudokoo SK700V – neznámy bojovník

K značke Sudokoo sa zatiaľ dopracujú skôr našinci v oblasti chladenia než bežný človek, ktorý zháňa nejaké to chladenie. U nás zatiaľ neznáma značka, si už vo svete robí svoje meno. Oficiálne chladič podporuje len AM5 platformu.
SK700V zaujme integrovaným displejom a v tejto cenovej triede ide o jeden z najatraktívnejších single-tower chladičov.
Sudokoo SK700V - Predstavenie, špecifikácie
Sudokoo SK700V je jednovežový vzduchový chladič s tromi hlavnými “ťahákmi”: 7x 6 mm heatpipe, 120 mm FDB ventilátor a integrovaný LCD displej, ktorý zobrazuje viacero údajov zo systému. Chladič je určený výhradne pre socket AMD AM5 (aj keď mne prišla pätica aj pre Intel, čo si musím overiť, či u tohto chladiča nastala zmena alebo ide len o novinársky kúsok), Chladič má udávané TDP približne 220 W a výrobca naň poskytuje 5-ročnú záruku, čo ho radí medzi prémiovejšie riešenia na trhu.
V balení je samozrejme kompletná AM5 montážna sada, antivibračné prvky, termálnu pasta, skrutkovač a samozrejme aj samotný chladič s predinštalovaným ventilátorom. Slušnou výhodou je aj kovový rám, ktorý spevňuje oblasť socketu a znižuje prehnutie dosky pri dotiahnutí chladiča.
Mimochodom hmotnosť chladiča je 1353g (pre porovnanie NH-D15 G2 váži 1525g)
Špecifikácie
|
Rozmery pasívu (s ventilátormi)
|164x146x97 mm (v x š x h)
|
Hmotnosť (bez ventilátora)
|-
|
Hmotnosť (s ventilátormi)
|1353g
|
Materiál rebier
|hliník
|
Heatpipes
|7x6mm
|
Materiál heatpipes
|meď
|
Základňa
|meď
|
Ventilátor
|
1x 120mm
|
Rozmery ventilátorov
|
120x120x25mm
|
Otáčky ventilátorov
|
500 - 2200RPM +/- 10%
|
Maximálny prietok vzduchu ventilátorov
|
66,29CFM
|
Hlučnosť ventilátorov
|
<32,5
|
Maximálny statický tlak ventilátorov
|
3,74 mmAq
|
Ložiská ventilátorov
|FDB
|
Konektor ventilátorov
|4pin PWM
|
Maximálne TDP
|220W
|
Kompatibilita
|
AMD
AM5
|
Cena
|±75 USD
Pridať nový komentár