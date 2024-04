Aký progres spravili herné notebooky v poslednej dekáde?

Notebooky, známe tiež ako laptopy, sú prenosné počítače, ktoré možno využiť na rôzne účely ako je práca alebo hranie hier. V poslednom desaťročí prešli notebooky výraznými zmenami nielen z hľadiska dizajnu, vlastností, funkčnosti ale hlavne z pohľadu výkonu. Tieto zmeny boli spôsobené pokrokom technológií, dopytom spotrebiteľov, či samotnou konkurenciou na trhu medzi jednotlivými výrobcami. Z môjho pohľadu je jedným z najvýznamnejších aspektov pokroku notebookov v poslednom desaťročí herný aspekt. Už dávno poznáme pojem herný notebook – univerzálny notebook na ktorom si zahráte hry, dokážete efektívne pracovať a v podstate dokáže takýto notebook nahradiť klasický PC. Aspoň takto to teda vidia výrobcovia ale má to svoje určité za ale aj proti.

Obrázok vygenerovaný cez AI

V dnešnom článku sa zameriam nad samotným pokrokom notebookov v poslednom desaťročí, pričom hlavným aspektom bude práve spomínaný herný aspekt notebookov. Prejdeme si hlavné trendy, výzvy a príležitosti herných notebookov v minulosti, súčasnosti a budúcnosti.

Hlavné trendy herných notebookov v poslednom desaťročí

Jedným z hlavných trendov u notebookov a hlavne herných notebookov v poslednom desaťročí je zlepšenie samotného výkonu. Herné notebooky sa stali výkonnejšími a dokážete na nich spustiť aj najnovšie a najnáročnejšie hry. Vďačíme tomu za celkom rapídny pokrok vo vývoji grafických kariet, procesorov, grafických kariet, RAM, SSD, batérii, displejov a v neposlednom rade aj zefektívneniu výrobných procesov. Najväčším ťahúňom v tomto smere je pravdepodobne Nvidia, ktorá posledné desaťročie prichádza asi s najväčšími technologickými pokrokmi aj v rámci HW či AI. Ostatné technologické firmy sa ju poväčšine snažia na Nvidiu dotiahnuť.

Aj keď som vyššie nespomenul chladenie (pre niekoho je chladenie v notebookoch stále neadekvátne a hlučné), je to jeden z aspektov vďaka ktorému môžu byť v súčasnej dobe nainštalované v notebookoch aj tak výkonné grafické karty ako GeForce RTX 4090/4080/4070. Už dokonca pred ôsmimi rokmi bol na trhu notebook s vodným chladením dvoma grafickými kartami GTX 1080 Sli. Z tých novších môžem spomenúť Lenovo Legion 9i s integrovaným vodným chladením, ktoré sa spúšťa pri dosiahnutí 84°C na GPU…

Lenovo Legion 9i

Ďalším hlavným trendom alebo niečím, čím sa herné notebooky v poslednom desaťročí začali odlišovať je rôznorodý dizajn. Od tenkých modelov až po “tehlu”, od klasického dizajnu až po RGB osvetlenie… V súčasnoti je na výber toho naozaj veľa… ale aby ste si teda nemysleli, že herný notebook musí vážiť 5 kilogramov, vyššie spomínaný Legion 9i váži len 2,54 kilogramu čo je takmer až neskutočné ak vezmem do úvahy, že môžete mať notebook s GeForce RTX 4090, Intel i9-13980HX, 64GB RAM a chladením, ktoré podľa výrobcu zvládne až 230W odpadového tepla…

Samozrejme to nie je u tohto typu notebookov len o výkone ale aj o celkovom pôžitku z hrania, ktorý dotvárajú klávesnice, touchpad, displej a reproduktory. Vzhľadom na obmedzený priestor, ktorý notebooky majú, sa dá povedať, že sú u väčšiny herných notebookov reproduktory pomerne kvalitné. Osobne je však toto pre mňa asi to najmenej podstatné, čo si u notebookov všímam. Predpokladám, že väčšina ľudí, hrá hry alebo počúva hudbu cez slúchadlá, takže by som sa skôr zameral na kvalitu zvukovej karty. Pri displeji by som sa rozhodne vyhol lesklým a primárne vybral antireflexný displej, vďaka ktorému zmysel preniesť notebook hocikam dáva o niečo väčší zmysel. Samozrejme sa hráči musia zamerať na response time a refresh rate monitoru.

Lenovo Legion Pro 7

Hlavné výzvy herných notebookov v poslednej dekáde

Jednou z hlavných výziev herných notebookov v poslednom desaťročí bol a do určitej miery stále je kompromis medzi výkonom a prenosnosťou. Na jednej strane sa výrobcovia vždy snažili výkonom dostať čo najbližšie k desktopovým PC, lenže potom notebook mal pomerne vysokú hmotnosť a o nejakej prenosnosti sa nedalo príliš rozprávať. Ak má ostať notebook neustále na stole tak to už rovno desktop s veľkým monitorom… S nutnosťou maximalizovať výkon prichádza ďalší problém a tým je teplo, lepšie chladenie spojené s vyššou hlučnosťou a výdrž notebooku na batériu. Neposlednou výzvou sú konzoly, ktoré ponúkajú iný typ hrania a to pohodlné hranie z gauča, či hranie hier vo väčšej skupine ľudí.

Nvidia však nezaspala na vavrínoch a priniesla technológiu Max-Q pre notebooky, ktorá kombinuje aktuálne technológie s umelou inteligenciou, ktorá optimalizuje výkon, spotrebu a teda vo finále aj hlučnosť notebooku. Pod Max-Q sa schováva 9 technológií:

Dynamic Boost: AI presúva výkon tam kde je to najviac potrebné

AI presúva výkon tam kde je to najviac potrebné Battery Boost: podľa Nvidia, by táto technológia mala predĺžiť výdrž batérie do 70%

podľa Nvidia, by táto technológia mala predĺžiť výdrž batérie do 70% Rapid core schaling: určené pre náročné aplikácie typu: Adobe Premier, Blender alebo Metlab

určené pre náročné aplikácie typu: Adobe Premier, Blender alebo Metlab CPU optimizer: optimalizácia výkonu medzi CPU a GPU, pričom o optimalizáciu sa stará práve GPU čip

optimalizácia výkonu medzi CPU a GPU, pričom o optimalizáciu sa stará práve GPU čip Whipsermode: podľa vybranej úrovni hluku sa automaticky nastaví výkon GPU, CPU a rýchlosť ventilátorov

podľa vybranej úrovni hluku sa automaticky nastaví výkon GPU, CPU a rýchlosť ventilátorov Advanced Optimus: automatické prepínanie medzi Nvidia GPU a integrovanou GPU

automatické prepínanie medzi Nvidia GPU a integrovanou GPU Resizable Bar: zdieľanie rýchlej GPU pamäte s CPU

zdieľanie rýchlej GPU pamäte s CPU Optimal playable setting: automatické nastavenie nastavení pre najlepší výkon a kvalitu

automatické nastavenie nastavení pre najlepší výkon a kvalitu DLSS 3 bola optimalizovaná pre použitie v notebookoch a potenciálne dokáže zvýšiť výkon až štvornásobne, pri napájaní zo siete alebo môže znížiť výkon GPU pri zachovaní rovnakého výkonu (FPS), čím sa predĺži výdrž batérie.

Trend do budúcnosti? Cloudové hranie, ktoré môže potenciálne odsunúť herné PC, notebooky do úplného úzadia...

Tu sa Nvidia opäť silno angažuje cez svoj GeForce NOW, vďaka čomu si viete zahrať viac než 1500 hier kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení (notebook, desktop PC, Mac, TV Android zariadenia, iPhone alebo iPad). Kvalitou takéto hranie nijak nezaostáva, nakoľko hry bežia aj na posledne vydaných GeForce RTX grafických kartách. Nvidia ponúka potenciálnym záujemcom 3 úrovne hrania: Free, Priority a Ultimate. Odlišujú sa cenou, dĺžkou hrania a samozrejme výkonom služby na pozadí.

Technológie

Napriek vyššie popísaným výzvam pre herné noteboky, sú tu stále okolnosti, kvôli ktorým je tento typ notebokov stále relevantný. Preč je doba keď výkonný herný notebok vážil 5 kilogramov, preč je doba keď chladenie bolo nedostatočné a notebook hučal doslova ako turbína. Preč sú časy kedy sa na notebooku nedal zahrať AAA titul v plnej grafike…

Napríklad DLSS technológia prišla v roku 2018 spolu s uvedením nových RTX čipov. Skratka znemená Deep Learning Super Sampling a jedná sa o škálovanie renderovaného obrazu z nízkeho a teda výkonovo menej náročného rozlíšenia pomocou strojového učenia. Toto presne robila prvá verzia DLSS, avšak implementácia bola náročná, pomalá a v konečnom dôsledku ju podporovalo iba niekoľko málo hier. Verzia DLSS 2 robila prakticky to isté, výpočtové jadrá však už vedeli „rozmýšľať“ samostatne. DLSS 2 umožnila použitie jedného modelu AI pre viacero hier, čo umožnilo rýchlejšiu implementáciu. Výsledkom tak bol zvýšený výkon bez, alebo iba s minimálnym vizuálnym rozdielom v obraze. Ďalším veľkým krokom bol príchod DLSS 3 a DLSS 3.5. Tie už síce nemajú príliš spoločného s pôvodnou skratkou, no technologicky využívajú AI jednotku a tak sa pravdepodobne v NVIDII rozhodli zachovať zabehnuté označenie. DLSS musí do hry implementovať vývojár, ale celková náročnosť implementácie sa výrazne znižuje.

DLSS s označením 3 prinieslo novinku v podobe Frame Generation, čo znamená tvorbu snímkov (framov) medzi jednotlivými vyrenderovanými snímkami. Vo výsledku tak AI zo skutočného snímku, ktorý vypočítala GPU, odhadne, ako by mal vyzerať nasledujúci snímok. Dochádza teda k zdvojnásobeniu snímkovej frekvencie hry striedaním reálneho a AI snímku. Túto funkciu však podporujú iba grafické karty generácie GeForce RTX 40.

DLSS 3.5 respektíve technológia Ray Reconstruction, ktorá je súčasťou, taktiež využíva AI, avšak tento krát na vylepšenie ray-tracingu. Ako?

Samotný ray-tracing využívaný v hrách nie je zďaleka dokonalý, pretože na renderovanie scény sa ani zďaleka nesleduje odraz lúča od každého pixelu na scéne – na to jednoducho súčasné procesory nemajú výkon. Scéna sa generuje pomocou niekoľkých vybraných lúčov, ktoré „nasvietia“ vymodelovanú scénu v nízkom rozlíšení. Následne sa pomocou rôznych techník na škálovanie a redukciu šumu (de-noising) vygeneruje výsledná scéna, a tá sa opäť škáluje na požadované rozlíšenie – toto je samozrejme veľmi zjednodušene napísané. Jednotlivé scény sa ručne optimalizujú tak, aby výsledný obraz neobsahoval artefakty, defekty a nedochádzalo k prepadom výkonu. Tu prichádza na scénu AI, ktoré analyzuje scénu, použité efekty a množstvo ďalších dát, na ktorých bola trénovaná. Dokáže tak v reálnom čase aplikovať vhodné odšumovacie a škálovacie algoritmy a podľa rozpoznaného obsahu vylepšiť výslednú scénu či odstrániť nežiadúce artefakty, takže odpadá potreba ručnej optimalizácie. A presne toto viete mať aj v herných notebookoch ako napríklad Lenovo Legion 9 (GeForce RTX 4080) alebo Lenovo Legion Pro 5 (GeForce RTX 4070)

Okrem možnosti zahrať si AAA tituly, našli herné notebooky uplatnenie aj pri vzdelávacích hrách a rôznej výučbe.

Príklady najzaujímavejších herných notebookov Lenovo

Lenovo Y50 (2014)

Bol to jeden z prvých herných notebookov, ktorý ponúkal 4K displej, čo bola v tom čase významná inovácia.

Bol tiež jedným z najdostupnejších herných notebookov na trhu, vďaka čomu bol skvelou voľbou pre hráčov s obmedzeným rozpočtom.

Lenovo Legion 730 (2018)

Tento notebook vynikal tenkou a ľahkou konštrukciou, čo bolo v tom čase pre herné notebooky pomerne neobvyklé.

Bol tiež jedným z prvých herných notebookov, ktorý ponúkal displej s obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poskytovalo plynulejší herný zážitok.

Lenovo Legion Y740 (2019)

Tento notebook bol výkonný herný laptop, ktorý ponúkal vynikajúci pomer ceny a výkonu.

Mal tiež množstvo funkcií, ktoré boli medzi hráčmi obľúbené, ako napríklad mechanickú klávesnicu a RGB podsvietenie.

Lenovo Legion Pro 7i (2023)

Napriek tomu, že bol tento notebook uvedený na trh minulý rok, stále patrí k najvýkonnejším herným notebookom na trhu vďaka grafickej karte GeForce RTX 4080

Lenovo Legion 9, Lenovo Legion 5 Pro (2024)

Legion 9 prináša na stôl pomerne veľa. Okrem výkonnej grafickej karty GeForce RTX 4080, či procesora Intel i9 sa Lenovo zameralo na to hlavné, čo som v tomto článku spomenul už viackrát. Prenosnosť herného notebooku...Telo notebooku je totiž tvorené z lisovaných uhlíkových vlákien, ktoré na jednej strane zvyšujú odolnosť celého notebooku ale hlavne znižujú hmotnosť - tento notebook váži len 2,56 kilogramu. O chladenie sa stará hybridné vodné chladenie vyvinuté firmou Coolermaster, ktoré sa spustí pri určitej teplote a tým pádom si dokáže notebook udržať vyšší výkon po dlhšiu dobu. O kvalitu zvuku sa postará technológia Nahimic Audio od SteelSeries.

Legion 5 Pro prináša takmer to isté, len ide o „menej výkonný“ notebook s grafickou kartou GeForce RTX 4070 a odlišným chladením nazvaným Coldfront, na vývoji ktorého sa zase podieľala firma Intel. O kvalitu zvuku sa síce nestará Nahimic Audio ale je tu prítomné Dolby Atmos zvuk.

Záver

Herné notebooky prešli v poslednom desaťročí výraznou premenou. Výrazne sa zlepšil ich výkon, vďaka čomu dokážu hráči hrať najnovšie a najnáročnejšie hry. Zlepšila sa aj ich prenosnosť, pričom niektoré modely sú teraz tenšie a ľahšie ako kedykoľvek predtým. Výrobcovia notebookov tiež rozšírili svoju ponuku notebookov tak, aby oslovili rôznych hráčov a ich individuálne preferencie. Napriek tomuto pokroku čelia herné notebooky aj naďalej výzvam. Jednou z hlavných výziev je stále prebiehajúci „boj“ medzi výkonom a prenosnosťou. Aj keď sme si ukázali herný notebook Lenovo Legion 9 s NVIDIA GeForce RTX 4080 s hmotnosťou len 2,56 kilogramu, stále to nie je notebook, ktorý by ste nosili každý deň v taške cez rameno ale už sa dostávame k tomu, že takýto notebook neostane neustále len na stole... Ďalšou výzvou je konkurencia iných zariadení, ktoré ponúkajú iný herný zážitok a nakoniec sú tu cloudové herné služby, ktoré sa stávajú čoraz atraktívnejšou alternatívou k herným notebookom, pretože eliminujú potrebu výkonného hardvéru a umožňujú hráčom hrať na akomkoľvek zariadení.

Obrázok vygenerovaný cez AI

Napriek všetkým týmto výzvam si myslím, že tu herné notebooky ostanú s nami.

Neustále zlepšovanie výrobných procesov umožní vytvoriť výkonné a ľahšie notebooky, neustály progres v technológiách ako Frame Generation v rámci DLSS 3 a Ray Reconstruction v DLSS 3.5 umožní zahrať si AAA tituly aj mimo domu (na takom 2 týždňovom business tripe by sa takéto niečo hodilo veľakrát) a práve tieto faktory podržia herné notebooky na trhu aj naďalej.

Článok vznikol v spolupráci s Lenovo a Nvidia