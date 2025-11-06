EN
  1. Domov
  2. Deepcool CH260 – paráda za málo...

Deepcool CH260 – paráda za málo...

Kapitoly článku

Skrinky Deepcool netreba nijak špeciálne predstavovať – u nás v redakcii sa ich vystriedalo už viacero a takmer vždy s pozitívnym hodnotením. Deepcool skrinky patria pre mňa do zlatého stredu – kvalita spracovania je na veľmi dobrej úrovni a zároveň nie sú cenovo uletené. Aj dnes testovaná skrinka sa dá kúpiť za menej ako 70 Eur, čo je popravde veľmi dobrá cena.


Deepcool CH260 - Predstavenie, špecifikácie

Aj keď je skrinka Micro ITX, osobne by som ju zaradil medzi Mini tower a micro ATX segment. Trhákom tejto menšej skrinky je určite možnosť nainštalovať až 7 ventilátorov, čo zabezpečí dostatočné chladenie pre hociktorú zostavu. Rovnako tu nenájde ani žiadne zásadné obmedzenia pre veľkosť CPU chladiča, či dĺžky GPU. O tom už čoskoro...

 

Špecifikácie

Materiál

 oceľ, plast, sklo

Základná doska

mATX, ITX

Pozície pre mechaniky/disky

1x HDD

1x SSD

Chladenie

Štandardne dodávané ventilátory:

-

Voliteľné ventilátory:

2x 120mm vpredu

1x 120mm vzadu

3x 120mm hore

2x 140mm hore

Vodné chladenie - veľkosť radiátora

vpredu: do 240mm

hore: do 360mm

vzadu: 120mm

Maximálna výška CPU chladiča

174mm

Maximálna dĺžka GPU

388mm (s ventilátormi)

413mm (s radiátorom)

Maximálna dĺžka zdroja

150mm

Počet PCI slotov

 4

Predný I/O panel

2x USB 3.0

2x USB Type-C

Power
1x Audio 

1x Mic

Rosemary

312,5mm (výška)

225mm (šírka)

438mm (hĺbka)

Hmotnosť

5,3kg

Orientačná cena

Okolo 70 Eur
Tagy Deepcool
Pridať nový komentár
Rady pre písanie
TOPlist