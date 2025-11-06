Deepcool CH260 – paráda za málo...

Skrinky Deepcool netreba nijak špeciálne predstavovať – u nás v redakcii sa ich vystriedalo už viacero a takmer vždy s pozitívnym hodnotením. Deepcool skrinky patria pre mňa do zlatého stredu – kvalita spracovania je na veľmi dobrej úrovni a zároveň nie sú cenovo uletené. Aj dnes testovaná skrinka sa dá kúpiť za menej ako 70 Eur, čo je popravde veľmi dobrá cena.
Deepcool CH260 - Predstavenie, špecifikácie
Aj keď je skrinka Micro ITX, osobne by som ju zaradil medzi Mini tower a micro ATX segment. Trhákom tejto menšej skrinky je určite možnosť nainštalovať až 7 ventilátorov, čo zabezpečí dostatočné chladenie pre hociktorú zostavu. Rovnako tu nenájde ani žiadne zásadné obmedzenia pre veľkosť CPU chladiča, či dĺžky GPU. O tom už čoskoro...
Špecifikácie
|
Materiál
|oceľ, plast, sklo
|
Základná doska
|
mATX, ITX
|
Pozície pre mechaniky/disky
|
1x HDD
1x SSD
|
Chladenie
|
Štandardne dodávané ventilátory:
-
Voliteľné ventilátory:
2x 120mm vpredu
1x 120mm vzadu
3x 120mm hore
2x 140mm hore
|
Vodné chladenie - veľkosť radiátora
|
vpredu: do 240mm
hore: do 360mm
vzadu: 120mm
|
Maximálna výška CPU chladiča
|
174mm
|
Maximálna dĺžka GPU
|
388mm (s ventilátormi)
413mm (s radiátorom)
|
Maximálna dĺžka zdroja
|
150mm
|
Počet PCI slotov
|4
|
Predný I/O panel
|
2x USB 3.0
2x USB Type-C
Power
1x Audio
1x Mic
|
Rosemary
|
312,5mm (výška)
225mm (šírka)
438mm (hĺbka)
|
Hmotnosť
|
5,3kg
|
Orientačná cena
|
Okolo 70 Eur
Pridať nový komentár