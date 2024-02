Alphacool Stealth Apex – kovový ventilátor? Áááááno...

Ventilátor Stealth Apex od Alphacool nemá popravde najšťastnejší začiatok. Už od predstavenia ho sprevádza pomerne veľa kontroverzie a to bohužiaľ vďaka jednému recenzentovi, ktorý dokázal namerať údaje, ktoré ventilátor v skutočnosti ani nemá. Spomínaný človek sa jednoducho držal mylných špecifikácií Alphacool a pravdepodobne k žiadnym normálnym testom ani neprišlo. Alphacool svoju chybu priznal a okamžite pár dni po rozposlaní ventilátorov, dal všetkým recenzentom vedieť, že mali v špecifikáciách chybu.

Totálna škoda, lebo minimálne z konštrukčného pohľadu je Apex extrémne zaujímavým ventilátorom – jeho frame je totiž kovový! Apex ventilátor je dostupný v dvoch výkonnostných prevedeniach – 3000RPM a 2000RPM a v štyroch farebných prevedeniach – zlatý, čierny, chrómový a biely.

Takže aké sú vlastne reálne hodnoty, ktoré by mal nový Apex fan dosiahnuť? Prietok 70,98 CFM, statický tlak 4,23mm H2O a hluk 40.1 dBA pri 3000RPM alebo 47 CFM so statickým tlakom 2,09mm H2O s hlukom 24,6 dBA pri 2000RPM. (pôvodné chybné špecifikácie vraveli o zázračných číslach pri 3000RPM verzii: 116,89CFM a 6.22mm H2O pri zachovaní rovnakého hluku ako reálne hodnoty pár riadkov hore). Aj keď nemáme také vybavenie na testy ventilátorov ako kolegovia z HWCooling, časť špecifikácií vieme overiť (prietok, hluk) a pridám aj efektivitu chladenia na chladiči.

Veľká sláva?

Čo je teda to čo má nový Apex ventilátor predať? Jednoznačne ide o kombináciu kovového rámu a pomerne slušných špecifikácií. Chladič je primárne určený na radiátory vodného chladenia, kde má priniesť najlepšie výsledky. Popravde, keď Apex rozbalíte, tak vám trochu padne sánka – hmotnosť 320g (hmotnosť bežného ventilátora je okolo 180g) a skvelé prevedenie zanechá naozaj dobrý dojem. Jedna vec, ktorá pozornému oku neutečie je veľkosť lopatiek, ktoré sú už od oka menšie a rovnako pomerne veľká medzera medzi rámom a lopatkami.

Pre lepšiu predstavu som sa snažil zachytiť rozdiel medzi NF-A12x25 a Apexom, kde je rozdiel jasne vidieť. Ventilátor Noctua má jednoducho väčšiu plochu lopatiek.

Ako dopadli merania?

Pri meraní som sa zameral na 3 veličiny: prietok vzduchu, rýchlosť prúdenia vzduchu a hluk.

RPM Prietok Hluk Rýchlosť vzduchu 12V 2940 126,9 m3/h 42 dBA 2,54 m/s 11V 2700 117,24 m3/h 41 dBA 2,36 m/s 10V 2520 99,37 m3/h 39 dBA 2,18 m/s 9V 2340 92,07 m3/h 33 dBA 1,86 m/s 8V 2100 84,84 m3/h 30 dBA 1,57 m/s 7V 1960 77,98 m3/h 30 dBA 1,43 m/s 6V 1620 63,66 m3/h 27 dBA 1,15 m/s 5V 1440 49,25 m3/h 17 dBA 0,8 m/s 4V 1220 29,17 m3/h 17 dBA 0,6 m/s

Keď porovnám moje testy a to čo tvrdí výrobca, plus mínus aj sedí. Pri maximálnych otáčkach som nameral o niečo vyšší prietok (7 m3/h) a zároveň aj vyšší hluk o 2 dBA. Statický tlak zmerať neviem, tak dúfam, že sa k týmto ventilátorom dostane aj HWCooling. Ďalším testom, ktorý tento ventilátor (vlastne dva) absolvoval bola efektivita chladenia na chladiči. Pôvodne som tento test nezvažoval ale na jednej strane všetky špecifikácie hovoria o tom, že by to mal byť excelentný ventilátor na chladič. Na strane druhej sú tu určité náznaky, že to asi najlepší ventilátor nebude. Aké sú tie náznaky? Kratšie lopatky, väčšie medzery medzi lopatkami a konštrukciou.

Test prebehol akurát na chladiči, ktorý mi prišiel a ešte ho len čaká recenzia. Ide o čínsky chladič Jiushark JK13 Diamond, ktorý využíva na chladenie 2x120mm ventilátory. Rovnaký test zbehol s pôvodnými ventilátormi Jiushark, ktoré majú na výšku len 15mm, následne s Alphacool Apex, Noctua NF-A12x25 a Noctua NF-F12. Keďže všetky ventilátory majú rozdielne otáčky cez svoje spektrum mám tu dva grafy – celkové porovnanie ventilátorov od 6 po 12V a následne znormované testy pri rovnakej hlučnosti 35 a 38 dBA.

Z prvého grafu jasno vidieť, že Alphacool Apex dominuje v rozmedzí otáčok 12-10V, čo je v jeho prípade 2940 - 2520RPM. V nižších otáčkach je celkovo na tom lepšie NF-A12x25, naopak starší NF-F12 prepadol.

Zaujímavejšie to je však je pri normovaných testoch pri rovnakej hlučnosti 35 a 38 dBA (otáčky, ktoré sa dajú považovať za tiché). Tu je rozdiel medzi Alphacool a Noctua ventilátormi doslova priepastný. Dokonca aj medzi Alphacool a pôvodnými ventilátormi Jiushark, ktoré ani nemajú klasickú hrúbku 25mm, čo je v celku prekvapujúce a popravde pre mňa totálne nečakané...

dBA Jiushark stock fans Alphacool Apex Noctua NF-A12x25 35 1320RPM 1620RPM 1620RPM 38 1500RPM 1840RPM 1820RPM

Záver

Alphacool Apex sú na jednej strane skvele spravené ventilátory s konštrukciou, ktorú nikto iný nemá. Ventilátory samé o sebe vyzerajú extrémne prémiovo, čo im nemôžem zobrať. Celkovo ma však zamrzel výkon ventilátorov pri normálnych otáčkach a pod normálnymi otáčkami myslím tie, ktoré viac menej nepočujete. Tam ventilátory výrazne prepadli aj za čínskymi Jiushark a za Noctua NF-A12x25 v priemere takmer o 5 stupňov Celzia. Prepad tu je väčší primárne kvôli veľkosti lopatiek a väčšej medzere medzi lopatkami a rámom ventilátora oproti NF-A12x25. Pri plných otáčkach sú tieto ventilátory výkonnejšie ako NF-A12x25 ale tiež to nie je zase až tak veľký rozdiel (v rozmedzí 10-12V je to v priemere len 1,3 stupňa Celzia ). Popravde pri týchto otáčkach by ste tieto ventilátory zniesli maximálne na externom radiátore a v inej miestnosti.

Celkovo som s ventilátorov sklamaný, hlavne pri cene približne 40 Eur.

Za zaslanie ventilátorov Apex ďakujeme spoločnosti Alphacool.