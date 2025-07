Fractal Design Epoch

Vždy, keď Fractal Design vydá novú skrinku, jedna vec je už takmer istá – skrinka nebude trpieť nejakým a dá sa povedať nijakým zásadným problémom. Poslednou skrinkou, ktorá na niečo trpela bola skrinka Era z roku 2021. Problémové chladenie bolo dostatočnou fackou pre Fractal Design. Od tohto momentu sa Fractal poriadne zameral na dizajn a fakt, aby ich skrinky ničím zásadným netrpeli, čo by im mohlo byť vytknuté užívateľmi.

Po posledných skrinkách, ktoré boli vydané len nedávno (Era 2, Meshify 3) tu máme ďalšiu skrinku, ktorá nie je nástupcom nejakej existujúcej rady skriniek.

Nová skrinka nesie názov EPOCH. Nová skrinka bude dostupná dokopy v piatich variantoch a v dvoch farebných prevedeniach (čierna, biela).

Predstavenie

Epoch sa v hierarchii všetkých Fractal Design skriniek zaradí niekde medzi Pop a North – špecifikáciami ale aj cenou. Veľkým plusom tejto skrinky je aj to, že od výroby príde s troma ventilátormi Momentum 12 – ako napovedá číslo, ide to 120mm ventilátory.

Špecifikácie

Materiál oceľ, plast, sklo Základná doska ATX, mATX, ITX Pozície pre mechaniky/disky 2x HDD 2x SSD Chladenie Štandardne dodávané ventilátory: 3x 120mm vpredu Voliteľné ventilátory: 2x 140mm vpredu 1x 120mm vzadu 2x 120mm hore 2x 140mm hore Vodné chladenie - veľkosť radiátora vpredu: do 360mm hore: do 240mm vzadu: 120mm Maximálna výška CPU chladiča 170mm Maximálna dĺžka GPU 372mm (s ventilátormi) 345mm (s radiátorom) Maximálna dĺžka zdroja 255mm (s 1 HDD) 155mm (s 2 HDD) Počet PCI slotov 7 Predný I/O panel 1x USB Type-C 2x USB Type-A Power

1x Audio 1x Mic Rozmery 447mm (výška) 215mm (šírka) 569mm (hĺbka) Hmotnosť 7,86kg Orientačná cena Okolo 119 Eur

Špecifikácie Momentum 12

Rozmer 120x120mm Otáčky 350-2200 RPM Max.prietok 114,6m3/h Max.hluk 31,3dbA Max.statický tlak 2,51mm H2O

Celkovo viete dať do skrinky až 6x120mm alebo 4x140mm + 1x120mm ventilátor. V takejto konfigurácii viete v Epoch uchladiť aj náročnejšie zostavy. Aj keď dodávané ventilátory vytvoria dostatočný prievan v skrinke, už teraz viem povedať, že sa vám oplatí investovať aspoň do jedného ďalšieho ventilátora, ktorý bude vhodné dať do zadnej pozície. Ak pôjdete po tichej zostave a predné ventilátory zregulujete na menej ako 800RPM, bez ďalšieho ventilátora to dlhodobo nepôjde pri výkonejšej zostave.

Tak či onak, plus pre Fractal Design za tri dodávané ventilátory od výroby.