Arctic chladnička - užite si studené nápoje počas letných horúčav, teplé počas zimy...

Arctic bez nejakých väčších fanfár uviedol na trh pomerne nečakaný výrobok a to mini chladničku. Nemyslím si, že niekto čakal uvedenie práve takéhoto výrobku a keď mi Arctic poslal mail, či by som sa na chladničku nepozrel a nenapísal krátky článok, neváhal som..takéto niečo netestujem každý deň.

Mini chladnička od Arctic má dve funkcie, ktoré robia z tohto výrobku dobrého spoločníka na doma aj na cesty, počas celého roka. Okrem chladenia, vie totiž aj zohrievať. Arctic deklaruje ochladenie o 18-22 °C pod okolitú teplotu a ohrievanie dokonca na 65 °C. Chladnička je rozmerovo pomerne malá, s celkovým objemom 4 litre. Podľa stránky Arctic, dáte do chladničky 6x 330ml plechoviek alebo 4x500ml (nez malej poličky). 330ml plechovky (ak by ste ich chceli dať do chladničky 6) však musia byť menšie ako tie klasické čo sa predávajú u nás, nakoľko budú kolidovať s poličkou. Avšak polička preč a dostanete sem v pohode aj tieto…

Rozmer 273x194x290mm (dxšxv) Hmotnosť 1,8 kg Objem 4 litre Funkcie Chladenie, Ohrev Záruka 2 roky Cena 59,99 Eur

Hlavným materiálom je plast a aj keď sa nejedná o nejaký super hrubý plast, kvalita spracovania, je k danej cene na veľmi dobrej úrovni. Chladničku som mal doma pustenú v móde chladenia, vyše týždňa v kuse. K žiadnemu prehrievaniu ani k iným problémom nedochádzalo. Nepredpokladám však, že je chladnička myslená na nepretržitú prevádzku ale podľa všetkého zvládne aj dlhodobejšiu prevádzku.

Účinnosť chladenia som testoval so 4 plechovkami v chladničke.

Izba v teplote bola 23 °C

Počiatočná teplota 22,8 °C Po 1 hodine 20,5 °C Po 2 hodinách 19 °C Po 3 hodinách 16,5 °C Po 6 hodinách 10,9 °C

Ako vidno, primárne určenie chladničky a to chladiť tento produkt dokáže. Úprimne lepšie ako som čakal...

Účinnosť ohrievania som testoval so šálkou kávy.

Izba v teplote bola 23 °C

Počiatočná teplota 52,1 °C Po 1 hodine 50,4 °C Po 2 hodinách 50,4 °C Po 3 hodinách 50,4 °C

Od ohrievania som mal ešte menšie očakávania ako od chladenia...Zohriať šálku kávy na deklarovaných 65 °C rozhodne nedokáže, ale nápoje udrží dostatočne teplé a po 3 hodinách bola teplota kávy stále 50,4 °C, čo je podľa mňa fajn. Celkovo si myslím, že väčšina ľudí bude chladničku používať na chladenie...

Popravde nápad takejto chladničky na doma, sa mi zdá ako veľmi cool nápad. Je veľmi pohodlné si hocikedy otvoriť alebo sa napiť studeného nápoja, nehovoriac o tom, ak chcete obmedziť výlety do chladničky počas hrania alebo pozerania filmu.

A mať takúto chladničku na cesty? Minimálne s malými deťmi na nezaplatenie…Cena chladnička je stanovená na príjemných 59.99 Eur, teraz v akcii za 48.29 Eur.