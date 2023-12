ASUS Zenfone 10 – Výkonné kompakty stále existujú

Zaujať v silnej konkurencii rôznych smartfónov, to chce priniesť niečo navyše. Alebo nie? Zenfone 10 ide na to trochu opačne a snaží sa vyniknúť najmä kompaktnými rozmermi medzi záplavou obrovských smartfónov, ktoré by sme ešte donedávna bežne nazývali „phabletmi“.

Skutočne. Nájsť dnes na trhu malý a zároveň skutočne výkonný smartfón, nie je vôbec jednoduché. A práve na tomto postavil ASUS svoj marketing, v ktorom neustále skloňuje slovo kompaktný.

ASUS Zenfone 10 – Balenie, špecifikácie

Zenfone 10 dorazil v nenápadnej bielej krabičke, ktorá je však na dnešné pomery celkom hrubá.

Je to preto, že ASUS okrem nabíjacieho kábla a nástroja na vyberanie SIM karty pribalil aj ďalšie príslušenstvo. Naviac tak dostanete originálny kryt a USB-C adaptér s výkonom 30 W. To rozhodne poteší, hoci také slúchadlá sú definitívne minulosťou aj u tohto výrobcu.

Špecifikácie