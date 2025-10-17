Asus Zenfone 12 Ultra - ide si svojou cestou

Asus Zenfone 12 Ultra je svojim spôsobom zaujímavý telefón, ktorý síce veľmi nebaví, ale ani nenudí. Je to taký stred, ktorý si viem skôr predstaviť v rukách zamestnanca firmy, než v rukách hráča, alebo teenagera. Vzhľadom veľmi nevyčnieva, ale určite neurazí, je to taká "šedá myš" medzi smartfónmi, ktorá paradoxne skrýva výkonný hardware. Nehovoriac o pomerne zaujímavej zostave fotoaparátov.
Balenie a špecifikácia
Asus Zenfone 12 Ultra prichádza v elegantnom balení z ekologických materiálov, ktoré korešponduje s filozofiou udržateľnosti, ktorú Asus vo svojej vlajkovej lodi prezentuje. Súčasťou balenia je USB-C kábel, priehľadný ochranný obal, nástroj na vyberanie SIM slotu spolu s nevyhnutnou dokumentáciou. Samozrejme chýba nabíjačka v balení, čo je dnes v segmente vlajkových telefónov, čoraz častejším štandardom s cieľom znížiť ekologickú záťaž. Hlavne, že si ju musíme neskôr kúpiť.
Z hľadiska špecifikácií svojou výbavou Zenfone 12 Ultra zaujme hneď na prvý pohľad. Telefón je poháňaný procesorom Qualcomm Snapdragon 8 Elite s frekvenciou až 4,3 GHz, spoločne so 16GB pamäťou RAM typu LPDDR5X a 512GB rýchleho interného úložiska UFS 4.0. Operačným systémom je najnovší Android 15, ktorý spolu s čistou nadstavbou ZenUI prináša svižný používateľský zážitok. Telefón je vybavený 6,78-palcovým LTPO AMOLED displejom s obnovovacou frekvenciou až do 144 Hz a jasom až 2500 nitov. Celková váha je 220 gramov pri rozmeroch 163,8 x 77 x 8,9 mm. Okrem výkonu je dôležitá aj odolnosť, ktorú zaručuje certifikácia IP68 proti vode a prachu.
Pridať nový komentár