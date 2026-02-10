Logitech Superstrike Pro X2 – táto myška vyhráva súboje…aj srdcia...

EN
Logitech ohlásil svoju novú myšku - Superstrike Pro X2 ešte minulý rok niekedy v Septembri. Prešlo zopár mesiacov a konečne sme sa dočkali tejto unikátnej myšky. Tá sa čoskoro dostane do predaja – ak sa k nej dostanete, gratulujem :) Predpokladám totiž, že pred objednávky zhltnú väčšinu produkcie.

Myška je primárne určená pre esport a hráčov, avšak pre tých, čo strávia za PC viac času, bude táto myška tiež zaujímavá a už čoskoro zistíte prečo.

 

Špecifikácie

Počet tlačidiel 5
Senzor Hero 2
Rozlíšenie senzora 100 - 44.000 DPI
Max.akcelerácia 88G
Max.rýchlosť 888 IPS
Odozva 1000 Hz
Špeciálne funkcie

Nastavenie dĺžky stlačenia (L,P tlačidlo)

Sila stlačenie (L,P tlačidlo)
Hmotnosť 65g
Cena ± 179 Eur

Logitech Superstrike Pro X2 - Predstavenie

Čím je teda táto myška tak unikátna? Popravde je toho pomerne veľa, ale to hlavné, čo oddeľuje túto myšku od ostatných, je možnosť nastaviť si pre ľavé a pravé tlačidlo zvlášť, v ktorej polohe zaznamená klik, silu samotného stlačenia, či reset stlačenia tlačidla tzv. Rapid Trigger Technology.

Superstrike Pro X2 je v tomto smere unikát a jediná myška na svete, kde sa dá niečo takéto nastaviť.

 

To všetko je možné vďaka HITS alebo Haptic Inductive Trigger System (snáď som to ako tak dobre preložil :) - systém s haptickou indukčnou spúštou).

Klasické mechanické spínače boli nahradené anaiógovýni medenými cievkami s pohyblivým magnetom, ktoré generujú indukciou elektrický náboj. Myška dokáže vytvoriť klik už po 0,6mm a zníži latenciu o 30 milisekúnd – podľa Logitech.

 

Pre bežného človeka pfff? (napíšem neskôr) pre esport hráčov je to game changer...

A čo ostatné funkcie?

-              Hero 2 senzor – 44,000 DPI, 88G akcelerácia

-              Bezdrôtová frekvencia snímania alebo polling rate - 8000 Hz, čo v preklade znamená, že PC a myška komunikujú medzi sebou každých 0,125ms.

-              Extrémne nízka hmotnosť – 65g (na porovnanie extrémne obľúbená MX Master 3s so 141g pôsobí oproti nej ako kladivo... )

-              Výdrž batérie okolo 90 hodín (závisí podľa jednotlivých nastavení)

-              Hlavne pre esport hráčov tu je možnosť uložiť jednotlivé nastavenia do pamäti Pro X2

 

