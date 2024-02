Cooler Master Hyper 212 Black X Duo – malý silák s dvoma ventilátormi 

Cooler Master ako značku netreba predstavovať a minimálne v poslednej dobe ste u nás videli už viacero recenzií a nejaký ten obraz o výkone jej chladičov už máte. Dnes tu mám na test tretí typ chladiča Hyper 212 v podobe Hyper 212 X Duo (existuje ešte Hyper 212, Hyper 212 Halo). Ide o identické chladiče čo sa týka konštrukcie, rozdiel je vo ventilátoroch. 212 Duo má dva ventilátory v konfiguráciu push-pull.

Cooler Master Hyper 212 Black X Duo - Predstavenie, špecifikácie



Napriek tomu, že by mal byť chladič Hyper 212 Black X Duo najvýkonnejší z trojice spomínaných chladičov, samotné balenie tomu nijak nenaznačuje. Aj táto edícia patrí medzi tie low endovejšie a vo finále sa má postaviť takému chladiču akým je napríklad Arctic Freezer 34 eSport. Cenou ho dokonca poráža – Cooler Master predáva svoj chladič za skvelých 36 Eur.

Ako som spomínal v úvode, rovnaká je konštrukcia celého chladiča aj so 4 heatpipe trubicami s DHT technológiou. Keď som testoval Hyper 212 Halo, tak som procesor musel podtaktovať, nakoľko pretaktovanie, ktoré na testy používam (4800Mhz, 220W) chladič zvládol len pri plnom výkone, akonáhle som znížil výkon ventilátora, teploty prekročili maximálnu teplotu CPU. S dvoma ventilátormi by to mohlo byť inak, takže som 212 X Duo rovno testoval pri štandardnom pretaktovaní.

Špecifikácie