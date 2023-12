Cooler Master Qube 500 Flatpack – keď skladanie skrinky dostane iný rozmer...

Qube 500 Flat Pack - Predstavenie, špecifikácie

Qube 500 Flatpack nie je úplne bežná skrinka a svojim spôsobom sa vymyká hociktorej inej skrinke, ktorú poznáte. Nejde o chladenie, nejde o vzhľad...Ide doslova o spôsob skladania a začína to rovno skrinkou. Qube 500 príde rozobraná na jednotlivé kusy, takže ak máte radi Ikeu alebo Lego, Qube 500 Flatpack vám ihneď prirastie k srdcu. To, čo musím rovno vyzdvihnúť hneď na začiatok, je fakt, že skladanie skrinky je priamočiare a veľmi ľahké. Takže tejto skrinky sa rozhodne nemusí zľaknúť ani ten, čo ide stavať svoju prvú zostavu. Samozrejme, že treba dodržať určité postupy ale to je asi tak všetko.

Qube 500 Flatpack sa dá kúpiť v podstate troch základných farbách: čierna, biela a niečo čo nazval Cooler Master ako Macaron edícia. U posledne menovanej možnosti nájdete v balení tri rôzne farby predného a horného krytu. Farby nebudú pre každého, nakoľko tu nájdete ružovú, mätovú a žlto-hnedú farbu panelov. Musím však povedať, že mne sa tieto farby naozaj páčili a je to úplne niečo iné ako vidíte na väčšine skriniek. Ak hľadáte nejaké oživenie priestoru, týmito farbami to dosiahnete ihneď.

Macaron edícia je pre mňa skvelou voľbou ako si postaviť trochu inú skrinku