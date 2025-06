Deepcool LE240 V2 – budgetový AiO? Áno, no a čo...

Aj keď Deepcool začal niekedy ako budget friendly výrobca (datoval sa rok 1999), po 16 rokoch môžem smelo povedať, že patrí k prémiovejším výrobcom - hlavne na poli chladičov, dokázal, že sa vie postaviť v súčasnosti hocijakému výrobcovi. U skriniek mám síce sem tam ešte menšie výhrady ale aj to sa lepší :) Skrinky sú niekde medzi high mid segmentom a tým prémiovým.

Dnes sa pozriem bližšie na AiO chladič LE240 V2, ktorý hierarchicky patrí do nižšej triedy oproti ostatným AiO chladičom Deepcool. Séria LE má byť práve pre tých, ktorí majú o niečo obmedzenejší budget. Ale kredit pre Deepcool, že na kvalite chladiča toto nijak nepocítite.

Predstavenie, špecifikácie

LE séria reprezentuje v portfóliu Deepcool AiO chladičov, nižšiu triedu, hlavne kvôli dvom faktorom – LE séria používa staršiu, o niečo menej výkonnejšiu verziu pumpy a CPU blok nedostáva všetky najnovšie vychytávky, ako napríklad LCD displej. Na druhej strane sa to na celkovej kvalite spracovania nijak neprejaví, čo je plus pre Deepcool.

Prejaví sa to primárne na cene: LE 240 V2 stojí aktuálne okolo 65 Eur. Keď to porovnám s iným 240mm AiO, tak napríklad LT520 stojí niečo málo cez 100 Eur – to už je pomerne slušný rozdiel.

LE séria má rovnako ako hociktoré iné AiO chladiče od tohto výrobcu Anti Leak technológiu, ktorá by mala zabrániť úniku kvapaliny z radiátora. Čo sa týka výkonu, pumpa sa točí na 3400RPM, ventilátory na maximálnych 2100RPM s prietokom 75.89 CFM.