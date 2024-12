Coolermaster Masterbox NR200P V2 – evolúcia sa nekoná...

NR200P V2 je na trhu už zopár mesiacov a aj keď by nejeden povedal, že ide o priameho nástupcu NR200P, v mojich očiach je to pokračovanie verzii NR200P Max, ktorá bola predstavená už nejaký ten rok dozadu. Prečo nechcem považovať V2 ako priameho nástupcu NR200 je hlavne fakt, že skrinka v podstate nepodstúpila žiadnu výraznejšiu evolúciu. GPU sa tentokrát montuje vertikálne, čo u fanúšikov SFF buildov vyvolalo zmiešané reakcie a to je v podstate celé.

NR200P V2 - Predstavenie, špecifikácie

NR200P V2 má na objem len 18.25litra, čo z nej robí pomerne kompaktnú skrinku a na objem dokonca o niečo menšiu skrinku ako Fractal Design Era 2 s objemom približne 19 litrov. Aj keď presunutie GPU do vertikálnej pozície má svoj plus čo sa týka vzhľadu, Coolermaster sa odstrihol od možnosti inštalácie väčších vzduchových chladičov. V pôvodnej verzii ste dokázali namontovať Noctua NH-D15, V2 dovolí inštaláciu vzduchového chladiča iba o výške 67mm a ak sem plánujete dať výkonnejšiu zostavu, riešil by som to pravdepodobne cez AiO...

Za mňa Coolermaster zbytočne spravil z tejto skrinky viac AiO verziu.

Špecifikácie