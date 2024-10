Corsair 6500X – vstup do dual chamber zóny

Corsair vstupuje na pole dual chamber skriniek so svojou radou s označením 6500. Skrinka je dostupná v troch variantoch: 6500D Airflow, 6500X a 6500X RGB.

6500D Airflow je dostupná v dvoch farebných prevedeniach (čierna, biela).

6500X RGB je dostupná rovnako v dvoch farebných prevedeniach (čierna, biela).

6500X je dostupná v šiestich farebných prevedeniach - základné farby viete doplniť o vymeniteľné panely (obsidian, orech, bambus, satin).

Na test mi dorazila verzia 6500X v bielej farbe spolu so satin panelmi.

Corsair 6500X - Predstavenie, špecifikácie

Rozdiel medzi jednotlivými skrinkami (okrem farby) je nasledovný: 6500D Airflow ma predný panel s filtrom a možnosťou nainštalovať sem tri ventilátory, 6500X má predný panel zo skla bez možnosti inštalácie ventilátorov v prednom paneli, 6500X RGB má rovnako predný panel zo skla, avšak od výroby má nainštalované 3x 120mm RX RGB ventilátory v bočnej časti.

Corsair popravde na kvalite materiálov nešetril (až na bočnicu ale k tomu sa dostaneme o chvíľu) a celkovo váži skrinka takmer 14,5 kilogramu. Predný panel, ktorý sa dá vymeniť váži 1,3 kilogramu (rovnako aj horný panel). Náhradný panel (satin) váži o 2/3 menej. Celkom zaujímavé je, že Corsair pridal práve tu na hrúbke materiálu ale na pravú bočnicu nejak zabudol. Tá je tvorená primárne prachovým filtrom, čo uberá z celkovej pevnosti bočnice a preto by bol logický krok ak by ostávajúci materiál bol pevnejší a nie len obyčajný tenký plech - takže pozor, bočnicu nedávajte deťom do ruky :)

Príslušenstvo príde v praktickej škatuli, ktorá uľahčí skladovanie skrutiek aj do budúcna...