ROG Strix SCAR 18 - Desktop v tele notebooku

ASUS ROG Strix SCAR 18 je notebook, ktorý už na prvý pohľad vzbudzuje rešpekt. Tento model je určený pre hráčov a profesionálov, ktorí požadujú maximálny výkon a neakceptujú žiadne kompromisy. V redakcii sme mali možnosť otestovať najvyššiu konfiguráciu a pozreli sme sa, či je toto "delo" hodné svojej nie práve malej ceny.


Balenie a špecifikácia

Notebook prichádza v masívnej krabici, ktorá už pri rozbaľovaní naznačuje, že nejde o bežné zariadenie. Okrem samotného notebooku nájdete v balení mohutný 330 W napájací adaptér, základnú dokumentáciu a niekoľko tematických samolepiek ROG. Viac človeku ani netreba.  Síce ruksak, alebo aspoň nejaký obal na prenos by určite potešil. Ruksak by však bol najlepší :)

ASUS Zenbook Duo 2025 - UX8406CA-OLED068X
Procesor Intel Core Ultra 9 275HXS
Grafická karta

 NVIDIA GeForce RTX 5090
RAM 64 GB LPDDR5X
Obrazovka

18" (2560 × 1600 px)  Mini LED 240 Hz,  100% DCI-P3, DisplayHDR, Pantone Validated
Úložisko

2 TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Konektivita

2× Thunderbolt™ 4 s podporou zobrazovania/napájania (rýchlosť prenosu dát až 40 Gb/s)
1× 3,5 mm kombinovaný zvukový konektor
1x HDMI 2.1 TMDS
1× USB 3.2 Gen1 Type-A (rýchlosť prenosu dát až 5 Gb/s)


90 WHr, 
Ostatné

 

1080p Full HD IR kamera pre Windows Hello
Rozmery  399  x 32 x 298  mm
Hmotnosť

3,48 kg
Stránky produktu https://rog.asus.com/sk/laptops/rog-strix/rog-strix-scar-18-2025/
Orientačná cena 5100€
