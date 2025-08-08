ROG Strix SCAR 18 - Desktop v tele notebooku

ASUS ROG Strix SCAR 18 je notebook, ktorý už na prvý pohľad vzbudzuje rešpekt. Tento model je určený pre hráčov a profesionálov, ktorí požadujú maximálny výkon a neakceptujú žiadne kompromisy. V redakcii sme mali možnosť otestovať najvyššiu konfiguráciu a pozreli sme sa, či je toto "delo" hodné svojej nie práve malej ceny.
Balenie a špecifikácia
Notebook prichádza v masívnej krabici, ktorá už pri rozbaľovaní naznačuje, že nejde o bežné zariadenie. Okrem samotného notebooku nájdete v balení mohutný 330 W napájací adaptér, základnú dokumentáciu a niekoľko tematických samolepiek ROG. Viac človeku ani netreba. Síce ruksak, alebo aspoň nejaký obal na prenos by určite potešil. Ruksak by však bol najlepší :)
|ASUS Zenbook Duo 2025 - UX8406CA-OLED068X
|Procesor
|Intel Core Ultra 9 275HXS
|Grafická karta
|
NVIDIA GeForce RTX 5090
|RAM
|64 GB LPDDR5X
|Obrazovka
|
18" (2560 × 1600 px) Mini LED 240 Hz, 100% DCI-P3, DisplayHDR, Pantone Validated
|Úložisko
|
2 TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
|Konektivita
|
2× Thunderbolt™ 4 s podporou zobrazovania/napájania (rýchlosť prenosu dát až 40 Gb/s)
1× 3,5 mm kombinovaný zvukový konektor
1x HDMI 2.1 TMDS
1× USB 3.2 Gen1 Type-A (rýchlosť prenosu dát až 5 Gb/s)
90 WHr,
|Ostatné
|
1080p Full HD IR kamera pre Windows Hello
|Rozmery
| 399 x 32 x 298 mm
|Hmotnosť
|
3,48 kg
|Stránky produktu
|https://rog.asus.com/sk/laptops/rog-strix/rog-strix-scar-18-2025/
|Orientačná cena
|5100€
