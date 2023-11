Fractal Design North – skvelý dizajn a funkčnosť v jednom...

Fractal Design patrí k etablovaným výrobcom PC skriniek a viac menej sa dá pri každej skrinke očakávať veľmi dobré chladenie, dizajn a aj funkčnosť. U Fractal Design skriniek nenájdete „uletený“ dizajn ale skôr konzervatívnejší, poprípade luxusnejší dizajn. Práve do posledne menovanej kategórie patrí skrinka North vďaka prednému panelu s drevom.

Predstavenie

North nie je úplnou novinkou na trhu ale je to posledne predstavená skrinka v portfóliu tohto švédskeho výrobcu skriniek. Na North som sa pomerne tešil a popravde je to typ skrinky, ktorej som ochotný niečo aj odpustiť a to hlavne kvôli skvelému dizajnu. Samozrejme, že chladenie a funkčnosť je na prvom mieste ale North je rozhodne určená tým, ktorý prihliadajú aj na celkový dizajn a nie len na čistý výkon... v takomto prípade ste ochotný nejakú malú chybičku odpustiť. Či bude musieť rovnako rozmýšlať aj pri North si prečítate dnes.

Predný panel z dreva, žlté/zlaté doplnky na I/O a nožičkách

Celkovo skrinka ponúka veľmi vyvážené chladenie v podobe troch intake ventilátorov a rovnaký počet outake ventilátorov. Napriek tomu, že je skrinka na prvý pohľad pomerne kompaktná, dostanete sem chladiče s výškou až 170mm, či grafické karty s dĺžkou 355mm, čo by malo stačiť pre väčšinu súčasných GPU.

Špecifikácie