Fractal Design North XL – keď sa jedna z najkrajších skriniek nafúkne...

Skrinka North sa etablovala v poslednej dobe ako jedna z najkrajších skriniek na trhu. Kombinácia predného dreveného panelu so sklom alebo dierkovaným bočným panelom si získala srdcia nejedného PC našinca. Fractal Design pár dní dozadu predstavil väčšiu verziu North pod označením North XL. Razom sa jedna z najkrajších skriniek na trhu nafúkla a ponúka potenciálnym záujemcov viac možností pri skladaní PC.

Fractal Design North XL - Predstavenie, špecifikácie

Pôvodnú verziu North som testoval v čierne farbe, North XL zase v bielej a musím povedať, že aj keď nie som až tak veľkým fanúšikom bielych skriniek, North XL so svojím šedým vnútrom zapôsobila. Ako uvidíte neskôr s čiernym chladičom vyzerá zostava perfektne.

North XL je v podstate nafúknutou verziou pôvodného North a hlavnou myšlienkou je viac miesta pre jednotlivé komponenty a vylepšené chladenie skrinky. O chladenie sa dokáže postarať až 6x140mm ventilátorov (pri mesh verzii môžete pridať ďalšie 2x140mm na bočný držiak) alebo 7x120mm ventilátorov (rovnako pri mesh verzii môžete pripočítať ďalšie dva ventilátory). Ak by ste zvažovali pridať ventilátory do držiaka, počítajte s obmedzenou výškou CPU chladiča – zo 185mm to je zrazu len 155mm. Pri North XL výrazne stúpla dĺžka GPU, ktorú viete do skrinky namontovať z 355mm (North) na 413mm (North XL).

Špecifikácie