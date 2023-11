HiBREW H4A – veľmi schopný a hlavne prenosný kávovar do prírody

Predstavenie

Kávovary ani z ďaleka nie sú niečo čo pravidelne testujeme. Vlastne pred HiBREW H4A sme tu mali len jeden kapsulový kávovar od Xiaomi, ktorý ste chceli vidieť otestovaný. Tentokrát prosba o recenziu prenosného kávovaru prišla od GeekBuying. HiBREW H4A je zaujímavý aj tým (okrem toho, že je prenosný), že v ňom môžete použiť dva druhy rôznych kapsúl (Nes, DG – medzi ľuďmi skôr známe ako Nespresso a Dolce Gusto) a mletú kávu. Pri mletej káve, môžete použiť až 10g kávy na jednu porciu.

Základom celého kávovaru je 15 bar čerpadlo a možnosť pripojenia kávovaru k viacerým zdrojom energie, čím sa HiBREW H4A naozaj stáva pravým, ľahko prenosným kávovarom. Osobne príliš neverím, že tak malé čerpadlo dokáže dosiahnuť 15 barov, ani domáci kávovar to nedokáže vo väčšine prípadov, takže takto malý asi dupľom nie…

Prax

Kávovar ako taký, resp. prenosný kávovar má hlavne tri aspekty, ktoré vás budú zaujímať – prenosnosť, skladanie a chuť kávy akú dokáže vyrobiť.

Čo sa týka prenášania, ak si priplatíte pár Eur, príde vám H4A v praktickom kufríku, ktorý je odolný voči tlakom, takže ho kľudne môžete dať do batoha a nebáť sa o to, že vám na kávovar zatlačí nejaký iný predmet. Celková hmotnosť je takmer 2 kilogramy, takže či chcete alebo nie, pri nosení to trocha pocítite. Skladanie samostatné nezaberie až tak veľa času – základom je držiak do ktorého HiBREW H4A vkladáte - viac menej sa bez neho nezaobíde, ak teda nechcete držať kávovar približne 6 minút v ruke. Totiž máličko cez 5 minút trvá pokým sa zohreje voda + samotná extrakcia kávy.

Ak preferujete studenú kávu, čas prípravy sa podstatne skráti. Takže rovný podklad, stojan a až následne robenie kávy... Či už zvolíte kapsulovú kávu alebo tú mletú, postup robenia kávy je rovnaký. Do spodného nadstavca treba najprv zvoliť násadu do ktorej dáte buď kapsulu alebo spomínanú mletú kávu, priskrutkujete spodnú časť o telo kávovaru a nasaďte ho rovno do stojana. Do hornej časti nalejete požadované množstvo vody a stlačíte studenú alebo teplú extrakciu kávy. Ako som spomínal, pri teplej káve, trvá H4A približne 5 minút aj 10 sekúnd, pokým zohreje vodu na približne 92 stupňov Celzia.

A ako je na tom to najpodstatnejšie a to chuť kávy? Na porovnanie kapsulovej kávy som použil klasickú Nespresso mašinu od De Longhi v cene približne 150 Eur a na porovnanie chuti mletej kávy, kávovar Gaggia Magenta Plus spolu s klasikou - moka kanvicu.

V oboch prípadoch by som zhodnotil chuť a silu kávy niečo medzi moka a samotnými kávovarmi. Popravde to nie je zlé na tak malý kávovar a vcelku som milo prekvapený z chuti kávy. HiBREW H4A viete napájať viacerými spôsobmi od klasickej elektrickej koncovky, cez napájanie v aute až po pripojenie na externú batériu. Tu však pozor na kapacitu batérie, nakoľko kávovar má 80W odber energie.

Záver

HiBREW H4A ma pri cene 80 Eur naozaj milo prekvapil. Nie len chuťou kávy ale aj kvalitou samotného spracovania (čoho som sa obával asi najviac). Koľko káv dokáže spraviť resp. vydržať, vám povedať neviem. Dokopy som spravil na ňom približne 60 káv a zatiaľ kávovar drží a robí obdobne dobrú kávu. Verím tomu, že vydrží dlhší čas bez nejakých väčších problémov.

Takže ak hľadáte prenosný kávovar, ktorý by ste z času na čas zobrali do prírody alebo na dlhú cestu autom, dajte šancu práve HiBREW H4A, ktorý sa ukázal ako vcelku schopný prenosný kávovar.