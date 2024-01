Lenovo Legion Go + Legion Glasses - zábava na cesty

Podarí sa uspieť prenosnej hernej konzole vo svete tvrdej konkurencie?

Vrece s prenosnými hernými konzolami sa začína trhať a čoraz viac výrobcov sa v tomto segmente snaží uspieť. To je aj prípad spoločnosti Lenovo, ktorá sa snaží zaujať hráčov parametrami, funkciami a samozrejme prenosnosťou. Každopádne sa jedná o zaujímavý kus techniky. Zážitok z hrania umocňujú aj herné okuliare, ktoré môžete pripojiť nielen ku konzole, ale aj k vášmu smartfónu. Ako si táto dvojica poradí v našej recenzii sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Lenovo Legion Go - Balenie a špecifikácia

Novinka spoločnosti Lenovo prišla do redakcie v pomerne veľkej krabici a na naše prekvapenie obsahovala ďalšie dve krabičky, tentokrát v čiernom prevedení. Prvá obsahovala prenosnú hernú konzolu Legion Go, kým druhá bola určená pre okuliare. Po otvorení krabice sa dostavil "wau" efekt v podobe lesklého kartónu, ktorý mení farby podľa svetla. Ten chráni cestovné puzdro, v ktorom je už dlho očakávaná herná konzola Legion Go. Okrem iného sa v balení nachádza nabíjací adaptér s USB-C koncovkou. Kábel adaptéru mi osobne prišiel krátky. Mohol mať asi dvojmetrovú dĺžku. V krabici pre okuliare sa nachádzali len okuliare. Škoda. Výrobca mohol k nim pribaliť aspoň nejaké cestovné puzdro.

Špecifikácie