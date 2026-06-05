Logitech G512 X 75 - hlavne pre hráčov

Logitech G512 X 75 vnímam ako veľmi zaujímavú, ale nie úplne univerzálnu klávesnicu, ktorá cieli hlavne na hráčov. Tí čo si chcú nastaviť klávesnicu takmer celú podľa seba alebo si meniť prepínače, si G512 celkom užijú :).
Logitech G512 75 - Konštrukcia, dizajn
Logitech G512 X 75 patrí do kategórie 75% klávesníc, čo znamená, že ide o kompaktnejšie riešenie ako plnohodnotný model s numerickým časťou, ale stále si zachováva šípky, funkčné klávesy a oddelený horný rad.
Osobne preferujem práve toto rozloženie, pretože na stole zaberá klávesnica o niečo menej miesta, myš môžem mať bližšie pri klávesnici, čo aspoň mne vytvára lepšiu ergonómiu a prirodzenejšie sedenie. Ak ste dotera stále používali numerickú klávesnicu, prechod na 75% bude chvíľu “bolieť”, ale pri bežnom písaní, hrách či programovaní, ss toto rozloženie ukazuje ako rozumný stred medzi kompaktnosťou a funkčnosťou.
Dizajn tejto klávesnice je vyslovene herný, čo znamená trocha viac farieb a podsvietenie – na mňa pôsobí mierne „cyberpunkovo“. Telo je plastové, čo môže pri tejto cene možno trocha vyvolať otázky, no konštrukcia je pevná a nič nevŕzga, takže pri každodenej práci to nebude problém ani za rok či dva. To čo sa mi rozhodne páči, že aj napriek plastu pôsobí klávesnica ako celok extrémne robustne a pri písaní ani pri intenzívnejšom hraní sa neprehýba, nevŕzga a nevydáva žiadne čudné zvuky.
Samotné rozmery modelu G512 X 75 sú 33 × 15,5 × 4,6 cm a hmotnosť je 850 g, čo sú dostatočné rozmery aj hmotnosť na to, aby sa klávesnica na stole neposúvala ani pri rýchlych pohyboch.
G512 X 75 používa PBT double‑shot keycapy, čo je veľkým plusom z hľadiska odolnosti voči ošúchaným popisom a lesknutiu platu pri dlhodobom používaní. V porovnaní s lacnejšími klávesnicami, ktoré používajú ABS keycapi to je pri danej cene klávesnice, ten správny smer.