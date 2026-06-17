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  2. Secretlab letný výpredaj 2026!

Secretlab letný výpredaj 2026!

Od 16. júna od 15:00 do 16. júla do 15:00, teda celý mesiac, bude prebiehať letný výpredaj Secretlab...

Secretlab ponúkne zľavy naprieč celému portfóliu produktov. Toto je ideálny čas, aby ste si vylepšili svoje herné izby/pracovne o skvelé produkty Secretlab...

Hlavné zľavy:

Secretlab TITAN Evo: zľava až do výšky 100 €

Secretlab MAGNUS Pro: zľava až do výšky 119 €

Secretlab MAGNUS: zľava 60 €

Balíky:

zľava až 217 € na balíkoch Evergreen a až 227 € na balíkoch Pure White.

Extra zľava:

100 € v závislosti od minimálnej hodnoty nákupu.

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