Secretlab letný výpredaj 2026!

Od 16. júna od 15:00 do 16. júla do 15:00, teda celý mesiac, bude prebiehať letný výpredaj Secretlab...
Secretlab ponúkne zľavy naprieč celému portfóliu produktov. Toto je ideálny čas, aby ste si vylepšili svoje herné izby/pracovne o skvelé produkty Secretlab...
Hlavné zľavy:
Secretlab TITAN Evo: zľava až do výšky 100 €
Secretlab MAGNUS Pro: zľava až do výšky 119 €
Secretlab MAGNUS: zľava 60 €
Balíky:
zľava až 217 € na balíkoch Evergreen a až 227 € na balíkoch Pure White.
Extra zľava:
100 € v závislosti od minimálnej hodnoty nákupu.
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