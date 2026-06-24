EN
  1. Domov
  2. Prehľad cien 25. týždeň

Prehľad cien 25. týždeň

Kapitoly článku

Ceny väčšiny komponentov za posledné týždne stúpli, avšak len mierne. Kurz dolára klesol o 0,81%. Príjemné čítanie Vám praje Pavel Čech.


Kurz EUR/USD

Kurz dolára za posledné 2 týždne klesol o 0,81% na 1,154$ za €. Bol to pokles o 0,009$. Sledované komponenty kolísali nad vývojom kurzu $.

 

 

Pridať nový komentár
Rady pre písanie
TOPlist