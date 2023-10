Mitsubishi ASX hybrid - vcelku vydarené mestské SUV

Mitsubishi ASX už nie je to pravé Mitsubishi ako sme ho poznali pár rokov dozadu a dôvod je na to jednoduchý – spojenie síl s Renaultom a využívanie spoločných platform pre autá. Popravde ak by ste dali dole všetky znaky Mitsubishi, neviete či stojíte pred ASX alebo Renault Captur – jediný rozdiel je snáď v prednej hornej maske, kde má ASXko vertikálne chrómové pásy. Hierarchicky je Mitsubishi pod Renaultom, čo sa prenieslo aj na ceny samotných Mitsubishi áut – sú jednoducho drahšie ako identický náprotivok z Renaultu. Jeden môže len predpokladať, že sa má takýmto spôsobom predať viacero Renault áut...

Nové ASX (hybrid) v krásnej červenej farbe bolo moje na týždeň a za tento týždeň som na ňom najazdil 1151 kilometrov, čo je nadpriemerný nábeh, nie len u testovacej verzii. Schopnosti ASXka boli preverené viac než dostatočne.

Dizajn

Od starších verzií sa dizajnovo ASXko pomerne silno zmenilo. Preč je - nazvime to plochšia predná maska, s agresívnejšími prvkami (či už výduchy, chrómové prvky), ktorá bola vystriedaná novou maskou s jemnejšími a oblejšími tvarmi. Celkovo ASXko už nepôsobí tak športovo ako predchádzajúce ročníky. Stále zastávam názor, že si malo Mitsubishi zachovať prednú veľkú masku z EVO X a pracovať s týmto dizajnom. Išlo o jedinečný a „neokukaný“ dizajn, ktorý na cestách nebol príliš často vidieť. Dokonca aj keď teraz stretnete na cestách civilného Lancera, Outlandera a dokonca aj Colt z roku 2008-2010, poviete si, že je ten predok jednoducho pekný...

Aby ste ma však nepochopili zle, dizajn ASX, Captur je vcelku vydarený....len ja som s históriou značky celkom silno spojený.

Kto však nie je alebo si na unikátnejší dizajn príliš nepotrpí, bude so súčasným dizajnom a tvarom ASX spokojný. Pri kúpe ASX máte na výber zo štyroch výbav (Invite, Invite+, Intense, Instyle) a dvoch pohoných možností: hybrid a plug-in hybrid. Cena sa hýbe od od 26 tisíc až do 41 tisíc za plug-in hybrid. Na batériu dostanete od Mitsubishi záruku 8 rokov alebo 160.000 kilometrov.