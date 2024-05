Motorola Edge 50 Pro - zaujímavý smartfón s odvážnou cenou

Novinka od Motoroly má čo povedať, ale bude ju počuť?

Séria Motorola Edge je tu už s nami pár rokov. Nám sa do redakcie dostala už piata generácia smartfónu strednej triedy. Novinka sa vyrába v troch farebných prevedeniach - Moonlight pearl, Black beauty a Luxe levander a mňa v krabici čakala práve posledne spomenutá verzia. Tá vyniká "vegánskou kožou", čo nie je nič iné ako pogumovaný batériový kryt, ktorý nie je práve ekologický. Nuž "green deal", alebo skôr "green washing" sa dostáva všade a robí z obyčajných vecí niečo úžasné. To platí pre všetkých výrobcov. Mali by veci pomenovávať pravými slovami (Albus Dumbledore, z knižnej ságy Harry Potter).

Balenie a špecifikácia

Novinka zo stajne Motorola - Edge 50 Pro sa predáva v "hnedej?" papierovej krabici, ktorého súčasťou nie je ani jediný kus plastu. Za to výrobcu chválim - majiteľ smartfónu ho môže ľahšie recyklovať. V balení okrem smartfónu nájdete USB-C kábel, 125 W nabíjačku, ochranný kryt a samozrejme spinku na otvorenie SIM slotu. Trochu zamrzí chýbajúca ochranná fólia na displej. Tu odporúčam investíciu do tvrdeného skla, nakoľko v mieste ohybu sa bude displej najviac opotrebovávať.