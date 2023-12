14 rokov meraní teleskopu Fermi v jednom videu

Teleskop Fermi LAT je najväčším vesmírnym teleskopom gama žiarenia. Každých pár hodín zosníma celú oblohu, čo umožnilo vznik zaujímavého komentovaného časozberného videa. To ukazuje, ako by ste videli celú oblohu počas posledných 14 rokov, ak by vaše oči boli citlivé na gama žiarenie.



V strede vidíte pás Mliečne dráhy, jasné objekty v nej sú najčastejšie pulzary. Jasné body nad a pod rovinou Mliečnej dráhy sú zas zväčša blazary, aktívne jadrá galaxiíí so supermasívnymi čiernými dierami.



Pohyblivý objekt je naše Slnko, ktoré je v gama oblasti omnoho menej jasné ako v gama oblasti.