Ako je na tom Voyager 1?

V Novembri Voyager 1 prestal posielať domov zmysluplné informácie a odvtedy sa NASA snaží o jeho opravu. Naša najvzdialenejšia sonda v medzihviezdnom priestore zažíva po 46 rokoch vážne problémy. Zdá sa, že nie je veľká šanca na oživenie sondy.



To vyplýva z rozhovoru, ktorý s projektovou manažérkou programu Voyager Suzanne Doddovou, urobil magazín Ars Technica. Podľa jej slov by to bol najväčší zázrak, ak by sa sondu podarilo opraviť. Jej tím sa uplynulé tri mesiace pokúšal o nájdenie pôvodu problému, avšak je to hľadanie naslepo pretože sonda nevysiela informácie o svojom stave. Napriek tomu sú si, ako hovoria na 99,9% istí, že problémom je takzvaný bit flip alebo pokazenie sa časti pamäte jedného z troch počítačov sondy Voyager. A to práve toho, ktorý pripravuje na zaslanie informácie z vedeckých aparatúr sondy a jej telemetrie, teda údajov o stave sondy.



Aj keď vedia, že problém je zrejme v pamäti jedného z palubných počítačov, nevedia ktorá časť pamäte bola pokazená. Sú kroky, ktoré môžu podniknúť, ale istotu či ide o tie správne kroky nemajú. Napriek tomu nechcú čakať príliš dlho. Čim dlhší čas venujú analýze problému, tým je väčšia šanca, že sa medzitým môže pokaziť niečo iné. V dohľadnom čase sa preto pokúsia Voyager na diaľku opraviť.

Zdroj: Ars Technica