Ako si skvalitniť herný zážitok? Stavte na kvalitný hrací režim na vašej smart TV

Hoci sa dá hrať hry aj na bežnom počítačovom monitore alebo televízore, obrazovka s veľkou uhlopriečkou a lepším rozlíšením vám poskytne celkom nový zážitok. Prezradíme vám, čo vám v tomto smere môže poskytnúť televízor od spoločnosti Samsung.





Zdroj obrázka: REDPIXEL - stock.adobe.com

4K rozlíšenie pre ešte kvalitnejšie zobrazenie reality



Napínavý súboj dvoch súperov aj preteky rýchlych vozidiel — to všetko si môžete ešte viac užiť na obrazovke s vysokým rozlíšením. 4K rozlíšenie, čiže 4K Ultra HD (skratka UHD) je rozlíšenie 3 840 × 2 160 pixelov. Veľké množstvo pixelov na uhlopriečke prináša jemnejší, jednoliaty a ostrejší obraz. Vysoké rozlíšenie oceníte nielen počas hrania hier, bude si ho spolu s vami užívať celá rodina. Či budete pozerať rozprávky, dokumenty o technike, prírode alebo filmy, doslova vás vtiahne do reality. Týmto rozlíšením disponujú aj niektoré modely televízorov Samsung, ktoré každé hranie aj sledovanie programu premenia na výnimočný zážitok. Nemusíte ho však očakávať iba pri drahších, prémiových verziách, 4K UHD rozlíšenie nájdete tiež aj na cenovo dostupných televízoroch. Tým náročnejším sú však k dispozícii prémiové Quantum Dot televízory s nanokryštálovým displejom, ktoré zobrazia až 64 × viac farieb ako bežné modely.



Doprajte si zážitok s 8K Ultra HD



Značka Samsung zachádza v zlepšovaní kvality obrazu ešte ďalej a prichádza s technológiou ešte detailnejšieho zobrazenia 8K Ultra HD. 8K televízory majú takmer 8 000 pixelov na šírku obrazovky a na výšku 4 320 obrazových bodov. Na obrazovke tak sledujete až 33 miliónov pixelov, ktoré poskytnú obraz ako v skutočnosti.



Čo zohľadniť pri výbere TV na hranie hier



Ak hľadáte vhodný televízor na hranie hier, pri jeho výbere by ste sa mali zamerať na niekoľko parametrov.



Funkcia Game Mode s automatickou aktiváciou



Nevyhnutnou súčasťou TV by mal byť herný režim, ktorý znižuje oneskorenie vstupu. Môže mať rôzne pomenovanie, napríklad pri značke Samsung hovoríme o funkcii Game Mode, pomocou ktorej sa výrazne zlepšuje odozva pri hraní hier. Herný režim sa na televízoroch Samsung aktivuje automaticky pripojením hracej konzoly káblom HDMI. Zariadenie dokáže hraciu konzolu detekovať a bez nutnosti ďalšieho nastavenia ho prepne do hracieho režimu s minimálnym imput lagom. Nemáte hernú konzolu? Hrací režim sa dá zapnúť aj pripojením televízora k počítaču. Na pripojenie použite port HDMI 4, ktorý je vyrobený s dôrazom na najlepší výkon. Potom už len prejdete do ponuky rýchleho nastavenia a zapnete hrací režim.



Input Signal Plus



Ak chcete zvýšiť kvalitu obrazu, Samsung TV disponuje tiež funkciou Input Signal Plus. Tá grafiku zobrazuje oveľa jasnejšie, aby ste si mohli užívať pocit, že sa nachádzate priamo v hre.



Akú uhlopriečku zvoliť?



Pri hraní hier väčšina hráčov preferuje veľkú obrazovku. Tú zvlášť oceníte, ak hrávate hry aj so svojimi priateľmi a rodinou. Na veľkej obrazovke sa každá hra navyše stáva ešte viac vzrušujúcou. Uhlopriečka televízora sa udáva v palcoch a určuje vzdialenosť medzi ľavým dolným a pravým horným rohom obrazovky. Ak si chcete užiť zábavu pri hrách naplno, odporúčame vám vybrať herný televízor s obrazovkou minimálne 43“. Veľká uhlopriečka vám poskytne možnosť hrať hry z vášho obľúbeného miesta na gauči. V hrách, v ktorých spolu súťažia viacerí hráči, sa stáva veľká uhlopriečka ešte viac žiadanou. Chceli by ste, aby vás prostredie hry doslova vtiahlo do diania? Tento fascinujúci a nenapodobiteľný zážitok vám umožní televízor Samsung s uhlopriečkou až 98“.

Zdroj: Tlačová správa