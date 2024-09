Ako vznikla supermasívna čierna diera v strede našej galaxie?

Astrofyzici z Nevada Center for Astrophysics (NCfA) objavili dôkazy o pôvode supermasívnej čiernej diery v strede našej galaxie, Sagittarius A*. Štúdia naznačuje, že táto čierna diera vznikla v dôsledku splynutia s inou supermasívnou čiernou dierou pred približne 9 miliardami rokov, pravdepodobne počas zlúčenia Mliečnej cesty s galaxiou Gaia-Enceladus.



Výskumníci prišli k tomuto záveru skúmaním pohybu hviezd a materiálu okolo stredu našej galaxie. Analyzovali údaje zo simulácií a pozorovaní, ktoré ukazujú, že supermasívna čierna diera Sagittarius A* pravdepodobne vznikla zlúčením s inou čiernou dierou počas fúzie Mliečnej cesty s galaxiou Gaia-Enceladus. Tento proces zlúčenia galaxií mohol viesť k spojeniu dvoch menších čiernych dier do jednej, čím vznikla dnešná supermasívna čierna diera v strede našej galaxie.



Analyzované boli údaje, ktoré skúmajú infračervené a rádiové vlnové dĺžky. Pozorovania ukázali anomálie v pohybe hviezd, čo vedci interpretovali ako dôsledok dynamických zmien, ktoré by mohli byť spôsobené zlúčením dvoch čiernych dier počas fúzie galaxií v minulosti. Tieto pozorovania sú doplnené počítačovými simuláciami, ktoré podporujú túto hypotézu, a ukazujú, že splynutím galaxií s vlastnosťami Mliečnej dráhy a galaxie Gaia-Enceladus, s hmotnosťami ich supermasívnych čiernych dier v pomerne 4:1, a ich vzájomným smerom vznikne supermasívna čierna diera s podobnými rotačnými vlastnosťami ako má Sagitarius A*.



Tento výskum ponúka nové pochopenie vývoja supermasívnych čiernych dier a ich dynamickej histórie v kontexte hierarchických fúzií.



Článok s výsledkami výskumu publikovaný v časopise Nature Astronomy nájdete na tejto adrese.