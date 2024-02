Americké vesmírne sily majú zakázané používať AI

Hlavným dôvodom pre zákaz majú byť obavy o bezpečnosť údajov.

Umelá inteligencia sa čoraz viac dostáva do našich životov. Využívajú jej služby nielen ľudia, ale aj rôzne spoločnosti, alebo vládne agentúry, kde sa stáva veľkým prínosom. No objavili sa aj spoločnosti, ktoré sa rozhodli jej používanie zakázať. Medzi také firmy patrí napríklad juhokórejský technologický gigant - Samsung, ktorý vyjadril obavy z možného vyzradenia firemného tajomstva. Od 29. septembra sa rozhodla k zákazu používania umelej inteligencie pridať aj americká vládna agentúra - Space force (Vesmírne Sily). Tá sa rozhodla zakázať používať AI, ako napríklad ChatGPT svojim zamestnancom na všetkých vládnych počítačoch.

Space Force sa rozhodlo založiť pracovnú skupinu spolu s Ministerstvo obrany, na vyhodnocovanie možných rizík umelej inteligencie, ale aj zváženie jej nasadenia v rámci rôznych úloh. Zákaz používania AI by nemal byť trvalý a už počas tohto mesiaca by malo byť vydané usmernenie na jej používanie, ale aj integráciu do úloh "strážcov". Toto rozhodnutie malo mať dosah na približne 500 vládnych zamestnancov, ktorí AI využívali na plnenie svojich úloh. Podľa vedenia Space Force sú tieto jazykové modely schopné zhromažďovať údaje zadané pracovníkmi, vďaka čomu hrozí ich agregácia. Následne sa tieto informácie môžu zobraziť aj neželaným osobám.

