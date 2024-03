Android aplikácie pod Windows 11 už nebude možné používať!

Funkcia systému nedostala poriadnu šancu presadiť sa a už končí.

Americký technologický gigant Microsoft počas predstavenia vtedy nového operačného systému Windows 11 prezentoval aj jednu z jeho nových funkcií. Tou je používanie Android aplikácií priamo v systéme. Funkcia dostala názov - Windows Subsystem for Android (WSA). Pre funkčnosť WSA sa Microsoft spojil s Amazonom, presnejšie s jeho obchodom zameraným pre Android aplikácie - Appstore. Toto oznámenie však zanechalo "trpkú pachuť na jazyku", nakoľko sa nejednalo o podporu Google Play Store. Funkcia mala byť odpoveďou pre Google a jeho Chromebooky, ktoré dokážu spúšťať Android aplikácie, ale aj pre Apple a jeho ekosystém, kde nový systém macOS umožňuje spúšťať iOS appky.

Bohužiaľ funkcia v podaní Microsoftu sa veľmi neujala, za čo do určitej miery môže aj spolupráca s Amazonom. Nie že by bol tento internetový gigant zlý, ale pravdepodobne sa málokomu chcelo zakladať si nové konto a riešiť synchronizáciu medzi aplikáciami, ak bola možná, nehovoriac o pomerne slabej ponuke aplikácií oproti Googlu. Samotný tvorca operačného systému koniec funkcie WSA obhajuje skvalitňovaním služieb. Tu by sa skôr dalo hovoriť o tom, že Microsoft má už záujmy inde. Presnejšie sa technologický gigant zameriava na vývoj umelej inteligencie a jej integrovaní do Windowsu 11.

Funkcia má skončiť už týmto dňom. Používatelia, ktorí si však stihli sfunkčniť WSA pred 6.3.2024 ju môžu používať až do 5.3. 2025

Zdroj: Engadget,