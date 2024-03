Apple dáva svojim zamestnancom ultimátum! Buď sa presťahujú, alebo končia!

Spoločnosť chce zároveň zamestnancom prispieť na sťahovanie do novej lokality.

Americká spoločnosť Apple vyzvala svojich 121 zamestnancov vo svojej pobočke v San Diegu (Kalifornia, USA), aby sa presťahovali za prácou do inej pobočky nachádzajúcej sa približne 2 000 kilometrov od ich domova. Plánom technologického giganta je spojiť dve pobočky, zaoberajúce sa kontrolou kvality hlasovej asistentky Siri. Zamestnanci zo San Siega sa teda musia presťahovať do Austinu (Texas, USA), kde by sa spojili do jednej pobočky. Táto nečakaná správa zamestnancov vystrašila, keďže tu majú svoje rodiny a priateľov, teda zázemie. Spoločnosť Apple im dala ultimátum rozhodnúť sa do konca tohto mesiaca, keďže interný mail s týmto oznámenim mali dostať ku koncu decembra minulého roka, alebo začiatkom tohto mesiaca.

Väčšina zamestnancov sa mala vyjadriť, že nie sú veľmi ochotní sa presťahovať do novej lokality a to aj napriek príspevku 7 000 dolárov (približne 6 500 eur). Táto na prvý pohľad štedrá suma sa vidí redaktorovi internetového denníka Techspot malá, nakoľko on sám s rodinou zažil podobné sťahovanie do Texasu. Len samotné sťahovanie vyšlo jeho rodinu na približne 10 000 dolárov (približne 9 200 dolárov). Zamestnanci, ktorí nesúhlasia s presťahovaním dostali ale na výber - buď budú preradení na inú pozíciu v rámci spoločnosti, alebo dostanú výpoveď, v rámci ktorej dostanú 4 týždňové odstupné, plus týždeň navyše za každý odpracovaný rok. Hradenú budú mať aj zdravotnú starostlivosť po dobu 6 mesiacov od skončenia pomeru.

