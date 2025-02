ARM údajne vyvíja vlastný procesor!

Chystá sa prvý procesor vyrobený pod touto značkou.

Spoločnosť ARM, známa svojim dizajnom čipov pre smartfóny a mobilné zariadenia, údajne plánuje predstaviť svoj vlastný procesor ešte tento rok. Podľa denníka Financial Times by mal byť tento čip určený pre servery v dátových centrách a potenciálne by mohol byť prispôsobený aj pre koncových zákazníkov. Výroba by mala byť zverená zmluvnému výrobcovi, ako je TSMC.

Tento krok by znamenal pre ARM vstup do priamej konkurencie s mnohými svojimi zákazníkmi, ako je napríklad NVIDIA, ktorá vyrába vlastné serverové CPU založené na architektúre Arm. Doteraz dizajnér čipov nikdy nevyrábal vlastné čipy, namiesto toho licencoval svoju technológiu a patenty veľkým spoločnostiam, ktoré si ich následne upravili pre svoje potreby a nechali ich vyrobiť u zmluvných výrobcov. Nový čip od Armu by mohol hrať dôležitú úlohu v projekte AI Stargate, čo je partnerstvo medzi spoločnosťami Softbank (materská spoločnosť ARM), OpenAI, Microsoft a NVIDIA s cieľom vybudovať infraštruktúru AI v hodnote až 500 miliárd dolárov.

Dizajn spoločnosti ARM poháňa takmer každý smartfón a mobilné zariadenie na svete, spolu s počítačmi Apple Mac a počítačmi so systémom Windows od spoločnosti Qualcomm. Čipy ARM sú známe svojou energetickou efektívnosťou, čo ich robí žiaducimi pre dátové centrá, ktoré poháňajú aj aplikácie AI. Vstup ARM-u na trh s vlastnými čipmi by mohol priniesť zmeny v tomto odvetví a ovplyvniť budúci vývoj technológií.

