ASUS je opäť najlepšou taiwanskou globálnou značkou

Prestížne ocenenie Interbrand’s Best Taiwan Global Brand získal už 11-krát. Hodnota značky ASUS v roku 2024 dosiahla 2,274 miliardy USD. Toto ocenenie je ďalším úspechom, ktorý ASUS získal v roku 2024. Spoločnosť bola ocenená aj v rebríčkoch Fortune World’s Most Admired Company, Forbes World’s Best Employer a Newsweek World’s Most Trustworthy Companies. Okrem toho získala 37 ocenení iF Product Design Award, 35 ocenení Red Dot Design Award a 23 ocenení Good Design Award.

ASUS sa riadi stratégiou Ubiquitous AI. Incredible Possibilities a chce sa stať komplexnou AI spoločnosťou. Táto vízia zahŕňa riešenia od verejného cloudu po súkromný cloud a od všeobecnej inteligencie po osobnú inteligenciu, pričom bezproblémovo integruje cloud a edge zariadenia. Zavedenie umelej inteligencie zvýšilo konkurencieschopnosť spoločnosti ASUS na trhu s osobnými počítačmi a v hernom segmente, zatiaľ čo jej výnimočné schopnosti v oblasti výskumu a vývoja rýchlo upevnili jej pozíciu na trhu so servermi, čo viedlo k výraznému rastu príjmov. Úzka spolupráca spoločnosti ASUS s medzinárodnými partnermi umožňuje reagovať na rôzne potreby trhu v oblastiach, ako je inteligentná zdravotná starostlivosť, inteligentné mestá, inteligentný maloobchod a inteligentná výroba, čo dokazuje všestrannú hodnotu značky.

Prieskum Best Taiwan Global Brands organizuje Úrad pre priemyselný rozvoj Ministerstva hospodárstva Taiwanu. Jeho vykonaním je poverená popredná svetová poradenská spoločnosť v oblasti značiek Interbrand, ktorá hodnotí a zostavuje rebríček značiek na základe povedomia o značke, lojality zákazníkov, finančnej výkonnosti a stratégií riadenia.

Tlačová správa