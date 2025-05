Niekomu sa podarilo sputiť Linux v Exceli! Ľudská vynaliezavosť nepozná hranice

„Išlo predovšetkým o zábavu a o stávku, ktorú sme medzi sebou uzavreli,“ priznal autor projektu NSG650, keď svetu predstavil svoj unikátny experiment, teda rozbehnutie Linuxu priamo v Microsoft Exceli. Tento legendárny tabuľkový procesor, ktorý už desaťročia slúži ako základný nástroj pre prácu s dátami, sa vďaka ľudskej vynaliezavosti často ocitá v úlohách, ktoré jeho tvorcovia určite nepredpokladali. Po implementáciách hier ako Doom či simulátorov procesorov prichádza ďalší extrém: plnohodnotný operačný systém v prostredí Excelu.

Projekt Linux In Excel je dôkazom, že hranice softvérových platforiem sú často len výzvou pre kreatívnych programátorov. Ako sám NSG650 priznáva, nejde o žiadny praktický nástroj, ale o dôkaz, že aj nemožné je možné, aj keď hoci s mnohými kompromismi. Celý experiment je postavený na emulátore mini-rv32ima, open-source projekte na emuláciu inštrukčnej sady RISC-V, ktorý je skompilovaný ako dynamická knižnica DLL o veľkosti približne 400 riadkov kódu.

Makro napísané vo VBA (Visual Basic for Applications) načíta túto knižnicu, spustí emulované prostredie a výstup Linuxu zapisuje priamo do buniek tabuľky. NSG650 otvorene priznáva, že emulátor nie je prepísaný do vzorcov Excelu, čo by bolo teoreticky možné, no extrémne náročné na čas aj trpezlivosť. Výsledkom je síce veľmi pomalý a chybový, no funkčný Linux s možnosťou zadávať jednoduché príkazy.

Projekt získal pozornosť aj vďaka príspevku vývojára vystupujúceho pod menom Enderman, ktorý pridal podporu pre vstup z klávesnice a zverejnil video demonštrujúce celý proces. Vďaka nemu je možné v Exceli nielen sledovať výstup Linuxu, ale aj interaktívne zadávať príkazy – hoci možnosti zostávajú veľmi obmedzené a rýchlosť je minimálna.

Excel, napriek svojim limitom, opakovane slúži ako platforma pre bizarné softvérové experimenty. Okrem Linuxu v ňom už bežal Doom, Game of Life či plne funkčný 16-bitový procesor. Tieto projekty sú dôkazom, že hranice softvéru sú často len otázkou motivácie a technickej zvedavosti. NSG650 sa venuje aj ďalším podobne netradičným projektom, ako napríklad nástroj BugCheck2Linux, ktorý umožňuje spustiť Linux po páde Windows a zobrazení modrej obrazovky smrti. Aj v tomto prípade využíva kombináciu open-source emulátorov a kreatívneho prístupu k možnostiam existujúcich platforiem.

Linux v Exceli je tak predovšetkým kuriozitou, ktorá ukazuje, čo všetko je možné, keď sa spojí technická zručnosť, zvedavosť a chuť posúvať hranice možného. Praktické využitie je síce minimálne, no ako dôkaz kreativity a schopností komunity ide o fascinujúci experiment.

Zdroj: Techspot,

Zdroj obrázku: Perplexity AI,