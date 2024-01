Austrália neexistuje! Aspoň podľa Bingu

Podľa internetového vyhľadávača, Austrália jednoducho neexistuje.

Ako to asi dopadne, keď vyhľadávač "uverí" konšpiračnej teórii? O tom sa môžete presvedčiť práve teraz. Cez internetové vyhľadávače vyhľadávame už všetko a vo väčšine sa dá na ne spoľahnúť, no občas sa aj "majster tesár utne". To je prípad vyhľadávača Bing z dielne americkej spoločnosti Microsoft, ktorý sa nedávno postaral o rozruch. Podľa Bing-u totiž neexistuje kontinent s názvom Austrália. Na túto skutočnosť upozornilo hneď niekoľko používateľov sociálnych sietí Bluesky a Mastodon. Tí ostali prekvapení, že krajina v ktorej žijú v skutočnosti nejestvuje. Ako k tomuto výsledku vyhľadávač dospel? Podľa všetkého Bing čerpal informácie z konšpiračných stránok, ktoré bral ako dôveryhodné.

Predpokladá sa, že vyhľadávač prebral túto informáciu z jedného z internetových fór - Flat Earth Society, venujúci sa konšpirácii "plochej Zeme". Podľa týchto ľudí je naša planéta plochá, čo sa rozhodol jeden z "veriacich" vylepšiť konšpiráciou, podľa ktorej kontinent Austrália neexistuje. Teória hovorí o tom, že tento kus zeme je jedným z najväčších podvodov, aký kedy bol spáchaný a vymysleli si ho britské vládne špičky. Slovo "Austrália" má byť kódovým označením veľkého masového vraždenia. Väzni totiž nemali byť vysadení na pevnine, ale namiesto toho mali byť len tak hodení do oceánu. Autor príspevku nakoniec túto konšpiráciu stiahol po tom, ako sa k nemu dostala približne stovka vyhrážok od nahnevaných obyvateľov kontinentu, ktorý údajne neexistuje.

Na vzniknutý problém zareagovala spoločnosť Microsoft pomerne promptne a problém odstránila a prijala opatrenia, aby sa už neopakoval.

Zdroj: Techspot,