Blíži sa koniec Tumblr?

Spoločnosť sa rozhodla prepustiť značnú časť personálu.

Sociálna sieť Tumblr si svoju popularitu získala hlavne vďaka porno-obsahu rôzneho druhu. Tvorcovia siete s takýmto zameraním pravdepodobne nepočítali, no Tumblr sa pomerne dobre darilo. Tak to bolo, keď sieť patrila ešte pod spoločnosť Yahoo!. Úpadok sociálnej siete nastal hlavne v období, keď ju od spoločnosti Yahoo! kúpil iný gigant a to americký telekomunikačný operátor - Verizon v roku 2017. Následne o takmer dva roky sa rozhodla túto mikro-blogovaciu sieť kúpiť firma - Automattic, ktorá mimochodom stojí aj za službami - WordPress, Gravatar, WooCommerce, ale aj DayOne. V tom období došlo aj k zákazu zdieľania porno obsahu, vďaka čomu započal pád siete, no novému majiteľovi sa doposiaľ nepodarilo nájsť správne smerovanie.

Preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo o "zosekaní" tímu ľudí len na nevyhnutný personál. Presný počet zamestnancov, ktorí sa budú starať o beh siete nie je známy, no väčšina 139-členného tímu má prejsť do iných projektov v rámci spoločnosti. V podstate by mala ostať len minimálna posádka, ktorá bude pravdepodobne dohliadať na pomalé "umieranie" sociálnej siete. Bohužiaľ Tumblr v minulosti čelilo nemalej kritike týkajúcej sa zdieľania detskej pornografie, vďaka čomu neskôr padlo práve nepopulárne rozhodnutie zakázať akýkoľvek porno obsah. Toto rozhodnutie malo spôsobiť nemalý odliv používateľov, ktorí hľadali inú sociálnu sieť, ktorá by nebola až tak silne moderovaná.

Zdroj: Engadget,