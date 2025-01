Budú sa vyrábať čipy vo vesmíre?

Americká spoločnosť chce začať s výrobou čipov vo vesmíre.

Americká vesmírna spoločnosť Axiom Space nedávno predstavila odvážny plán na výrobu polovodičových materiálov vo vesmíre. Firma navštívila Taiwan s cieľom presvedčiť tamojších polovodičových gigantov, aby preniesli časť svojej výroby čipov mimo planétu Zem. Hlavnou myšlienkou je využiť jedinečné podmienky mikrogravitácie a vákua na nízkej obežnej dráhe Zeme na produkciu superčistých polovodičových materiálov, ktoré nie je možné vyrobiť v pozemských podmienkach.

Dr. Koichi Wakata, hlavný technologický riaditeľ Axiom Space pre Áziu a Tichomorie a bývalý veliteľ Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), predstavil túto víziu na vesmírnej vedeckej konferencii v Kaohsiung. Podľa neho by vesmírna výroba mohla priniesť revolučné produkty v oblastiach ako biotechnológie, farmácia či výroba polovodičov. Divya Panchanathan, vedúca komercializácie polovodičov vo vesmíre, vysvetlila, že gravitácia na Zemi spôsobuje nedokonalosti v kryštálovej štruktúre čipových materiálov, zatiaľ čo vákuum vo vesmíre by umožnilo výrobu väčších a kvalitnejších kryštálov.

Axiom Space plánuje začať s experimentmi na ISS a po roku 2030 presunúť výrobu na plánovanú súkromnú vesmírnu stanicu. Napriek vysokým nákladom spojeným s vynášaním materiálov do vesmíru a prevádzkou orbitálnej továrne firma verí, že ekonomika projektu by sa mohla časom ukázať ako životaschopná. Ak by sa tento ambiciózny plán podarilo realizovať, mohol by významne ovplyvniť budúcnosť polovodičového priemyslu a priniesť nové možnosti pre výrobu špičkových elektronických komponentov.

Zdroj: Techspot,