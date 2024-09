Bývalý hlavný dizajnér Apple iPhone pracuje na prevratnej novinke!

Novinka by mala vzniknúť v spolupráci openAI.

Meno Jony Ive asi fanúšikom smartfónov Apple iPhone netreba predstavovať. Tento človek v podstate určil to, ako iPhony vyzerajú. Spoločnosť Apple sa stále drží dizajnu, ktorý navrhol aj po jeho odchode v roku 2019. Následne si tento dizajnér založil vlastnú spoločnosť s názvom LoveFrom, kde sa plne sústredí na dizajn. Jeho firma debutovala typom písma, červeným klaunským nosom a pomerne drahým gramofónom za 60 000 dolárov (približne 53 765 eur). V súčasnosti sa objavili informácie, ktoré hovoria o spojení Ivyho so Samom Altmanom.

Za touto informáciou stojí denník The New York Times, podľa ktorého Ivyho firma skupuje nehnuteľnosti v jednom z mestských blokov v meste San Francisco. Na projekte majú pracovať aj ďalší bývalí zamestnanci spoločnosti Apple, ktorí pracovali na dizajne smartfónov - Evans Hankey a Tang Tan. O čo sa jedná stále nie je známe, no v správe The New York Times sa spomínajú invalidné vozíky, ktoré mali byť jedným z možných projektov spoločnosti LoveFrom. To však nič nenapovedá o spoločnom projekte medzi openAI a LoveFrom. Panuje však jedna úvaha, ktorou by mal byť produkt, menej rušivý než iPhone.

Každopádne sa len musíme nechať prekvapiť, s čím nakoniec spoločnosti prídu na trh a či to bude prelomové, ako kedysi iPhone, ktorý v podstate prešľapuje na mieste.

