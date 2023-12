Canon vyrobil stroj na výrobu čipov! Spochybňuje tým nadvládu ASML

Canon sa chce svojim strojom vyrovnať ASML.

Vo výrobe pokročilých strojov na čipy má prvenstvo holandská spoločnosť ASML. Vďaka jej strojom využívajúcim extrémnu UV litografiu máme napríklad v telefónoch energeticky úsporné procesory. Dá sa povedať, že výrobca má v tomto smere monopol. S tým chce japonská spoločnosť Canon skončiť. Môžete ju poznať ako výrobcu fotoaparátov, prípadne tlačiarní. Nedávno totiž možný budúci konkurent v pokročilej výrobe čipov predstavil svoju odpoveď na stroje od spoločnosti ASML. Je ním FPA-1200NZ2C. Ide o časť zariadenia na výrobu polovodičov pomocou "nano-tlače". Spoločnosť mala zúročiť svoje skúsenosti v optike a zobrazovacej technike. Okrem úplne rozdielneho prístupu k výrobe pokročilých čipov, má nový stroj aj výhodu vo výraznej nižšej spotrebe elektrickej energie, než je to pri EUV litografii.

Na rozdiel od zabehnutých foto-litografických strojov, ktorý nanáša materiál pomocou optického mechanizmu prenosu vzoru obvodu na "rezistom" potiahnutom "waferi", stroj od spoločnosti Canon využíva nano-imprintovú litografiu (NIL). To znamená, že stroj v podstate funguje ako pečiatka, ktorá nanáša vzor obvodu na wafer. Momentálne je stroj schopný vyrábať obvody s hrúbkou linky 14 nm, čo je ekvivalentom 5 nm procesom výroby. No už teraz vedci japonskej spoločnosti pracujú na zúžení linky na 10 nm, čo má zodpovedať 2 nm. Okrem iného je stroj vybavený aj pokročilým systémom kontroly prostredia, vďaka čomu má byť zachovaná vysoká čistota vytlačených obvodov. To znamená výrazne menšia šanca vzniku zmätkových čipov.

Spoločnosť Canon vidí využitie svojho stroja v širokej škále možností, teda aj na tlačenie organických štruktúr. Technológia NIL už existuje približne 20 rokov, no nepresadila sa a to najmä vďaka spoločnosti ASML, ktorej stroje dosahujú vynikajúce výsledky pri výrobe vysoko pokročilých čipov. Napriek tomu Canon boj nevzdal a od roku 2004 neustále vylepšuje svoju technológiu.

Zdroj: Techspot,