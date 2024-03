CEO ARM vyjadril obavy týkajúce sa umelej inteligencie

Generálny riaditeľ spoločnosti, stojacou za návrhmi čipov vyjadril obavy týkajúce sa možnou stratou kontroly nad AI.

Umelá inteligencia sa pomaly, ale isto dostáva do rôznych častí našich životov. To samozrejme vyvoláva obavy u určitej skupiny ľudí, ktorá sa postupne rozrastá. Technológia AI sa takmer nekontrolovateľne vyvíja a jej vývojári, či vedci nevedia v podstate ani len odhadnúť možné následky. Tak sa vynárajú čoraz temnejšie scenáre konca ľudskej civilizácie. Do tejto skupiny sa po novom môže pripísať aj generálny riaditeľ spoločnosti ARM - Rene Haas, ktorému táto myšlienka nedáva spať. Haas svoje obavy bližšie popísal v nedávnom rozhovore pre časopis Bloomberg. CEO spoločnosti zastávajú názor, že ľudia by mali mať kontrolu nad umelou inteligenciou a v prípade nečakaných problémov by ju mohli bez obáv vypnúť, prípadne mať aspoň nejaké "zadné vrátka".

Haas tak isto vyjadril obavy, že ľudstvo ako také postupne stráca svoje schopnosti, čo by sa dalo preložíť aj ako - že naša civilizácia lenivie. Generálny riaditeľ spoločnosti ARM zároveň dodal, že takmer žiadna umelá inteligencia nemôže fungovať bez technológií jeho firmy. Približne až 70 percent populácie prichádza do styku s technológiami vyvinutými spoločnosťou ARM a to aj v podobne smartfónov. Haas si je napriek obavám vedomý toho, že umelá inteligencia je pre svet potrebná, ale potrebuje kontrolu. V rozhovore ďalej dodal, že AI sa postupne dostáva čoraz viac do našich životov a v priebehu 5 až 10 rokov by sme to mali pocítiť v oveľa väčšej miere.

Obavy z umelej inteligencie vyjadrili aj iné známe osobnosti zo sveta technológií - Elon Musk, Sam Altman, či Geoffrey Hinton. Nedávny prieskum medzi obyvateľmi Spojených štátov amerických prišiel s výsledkom, že až dve tretiny respondentov vyjadrili obavy nad AI. Naopak napríklad Yann LeCun označil tieto obavy za smiešne.

Zdroj: Techspot,