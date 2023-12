Čína chce investovať do čipového priemyslu miliardy eur

Za rozhodnutím má byť úspech spoločnosti Huawei s novým smartfónom.

Technologicko-obchodná vojna medzi Čínskou ľudovou republikou a Spojenými štátmi americkými je zatiaľ bez viditeľného konca. Napätie medzi oboma krajinami by sa stále dalo krájať. USA naďalej pokračujú v uvaľovaní sankcií proti Číne, a tá vracia "údery" späť, napríklad v zákaze vývozu surovín potrebných na výrobu čipov. Spoločnosť Huawei sa snaží bojovať proti sankciám spôsobom využívania dostupných technológií nezaťažených americkými zákazmi. To sa jej do určitej miery darí. Za veľký úspech výrobcu môžeme považovať vydanie série smartfónov Mate 60 a Mate 60 Pro. Tie používajú domáci procesor Kirin 9000s, ktorý bol vyrobený spoločnosťou Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), pomocou 7 nm procesu. "Čerešničkou na torte" je to, že čip je vybavený aj technológiou podpory sietí 5G, ktorú má Huawei zakázanú používať.

V tomto prípade by sa dalo uvažovať o tom, že si firma pomohla partnerstvom so spoločnosťou Ericsson, s ktorou krížovo zdieľa patenty. Práve tu narážajú americké sankcie pomerne tvrdo. Číne sa ale podarilo dokázať, že sa dokáže vo veľkej miere zaobísť aj bez západných technológií, preto sa tamojšia vláda rozhodla vytvoriť fond na vývoj technológií pre výrobu pokročilých čipov. Vedenie krajiny si dalo za cieľ vyzbierať 300 miliárd juanov (približne 38 225 275 770 eur). Vláda chce zároveň nadviazať na dva predchádzajúce úspechy fondov a očakáva sa, že by mali tak ako predtým, aj teraz prispieť China Telekom a China China National Tobacco Corporation.

Čína sa pomerne rýchlo prispôsobuje sankciám uvaleným zo strany "západu". Dá sa predpokladať, že v priebehu niekoľkých rokov dorovná svoju technologickú úroveň s "vyspelým západom".

Zdroj: Engadget,