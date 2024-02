Čo bolo skôr? Supermasívne čierne diery alebo galaxie?

James Webb Space Telescope odhalil, že niektoré z najstarších galaxií obsahovali obrovské čierne diery. To spochybňuje predchádzajúce teórie evolúcie galaxií. Tento objav naznačuje, že čierne diery a hviezdy mohli vzniknúť súčasne, pričom čierne diery spočiatku podporovali tvorbu hviezd, kým nakoniec nezačali ich tvorbu spomaľovať.



Toto by mohlo preformulovať naše teórie o formovaní galaxií a vyžaduje si ďalšie skúmanie prostredníctvom počítačových simulácií a budúcich pozorovaní JWST.



Článok zverejnený v prestížnom časopise The Astrophysical Journal Letters nájdete na tomto linku.

Zdroj: iopscience.iop.org