Ďalšia z rodu magnetických superbúrok

Supersilná magnetická búrka je najpravdepodobnejšia kataklizma, ktorá nás môže zasiahnuť. Odhaduje sa, že pravdepodobnosť, že nás takáto búrka zasiahne v nasledujúcich 10 rokoch je približne 5-10 percent. Takáto búrka by mohla spôsobiť rozsiahle výpadky elektrickej siete do tej miery, že by sme sa po nej zobudili do rána kompletne bez elektrickej energie. Odhad spoločnosti Lloyds z roku 2013, dostupný na adrese https://www.lloyds.com/news-and-insights/risk-reports/library/solar-storm/ napríklad uvádza , že magnetická búrka na úrovni Carringtonového eventu zo Septembra 1859 by dnes v severnej Amerike vystavila blackoutu 20- 40 miliónov ľudí, pričom výpadok elektriny by trval od 16 dní do 1-2 rokov.



Najnovší článok v časopise The Astrophysical Journal ukazuje, že takéto udalosti sú naozaj relatívne časté. Jeho autori ukazujú, že magnetická búrka z februára 1872 patrí do tejto kategórie.



Najsilnejšie magnetické búrky sú spojené s výskytom polárne žiary aj v rovnikových oblastiach Zeme. Výskumom 700 takýchto búrok v historických záznamoch dospeli autori článku k záveru, že magnetická búrka z februára 1872 patrí do kategórie supersilných búrok, spolu s už známymi búrkami zo septembra 1859 (tzv. Carringtonový eventom) a superbúrkou z mája 1921.



Takéto magnetické búrky v minulosti, v 19 storočí a skôr nesposobovali veľké škody. S rozvojom technológií však rastú ich možné dôsledky do katastrofických rozmerov. To je zla správa. Dobra je, že zároveň s rozvojom výskumu v oblasti kozmického počasia sme stále bližšie k ich spoľahlivej predpovedi, vďaka čomu sa dajú možné dôsledky magnetických superbúrok na technológie obmedziť.



Článok The Extreme Space Weather Event of February 1872: Sunspots, Magnetic Disturbance, and Auroral Displays v časopise The Astrophysical Journal je voľne pristupný na tejto adrese.

Zdroj: iopscience.iop.org